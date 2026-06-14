Dónde ver la pelea de Topuria vs Gaethje en UFC hoy en directo y por streaming en España

Ha llegado el día. Hoy Ilia Topuria se mide cara a cara con Justin Gaethje en el combate estelar del histórico evento de la UFC frente a los jardines de la Casa Blanca, concretamente en el South Lawn. Durante la madrugada del domingo 14 de junio, el campeón del peso ligero de la UFC pondrá su cinturón en juego frente al estadounidense ante la atenta mirada del presidente Donald Trump, que cumple 80 años este lunes 15 de junio.

'El Matador' llega a este combate como claro favorito en las apuestas y con un inmaculado 17-0 en su historial, frente al 27-5 de Gaethje. En caso de victoria, Ilia Topuria daría un paso de gigante en la historia de la UFC al convertirse en una de las leyendas que lograron defender su cinturón en dos categorías distintas: Daniel Cormier, Amanda Nunes, Henry Cejudo y Jon Jones.

El evento, bautizado como UFC Freedom Fights 250 y encabezado por el Topuria vs Gaethje, incluye peleas de gran nivel: Alex Pereira ante Ciryl Gane en el peso pesado como combate coestelar, Sean O'Malley ante Aiemann Zahabi en peso gallo, Mauricio Ruffy frente a Michael Chandler en ligero, Bo Nickal contra Kyle Daukaus en medio y Diego Lopes ante Steve Garcia en pluma.

Topuria vs Gaethje, el combate estelar en la Casa Blanca / UFC

A qué hora pelea Topuria en la Casa Blanca

El evento está programado para la noche del domingo 14 de junio en Estados Unidos, lo que en España se traduce en la madrugada del domingo 14 al lunes 15.

La cartelera principal comienza sobre las 02:00 horas (CEST). El combate estelar entre Topuria y Gaethje está previsto para las 05:00 horas (CEST) en España.

Dónde ver la pelea de Topuria vs Gaethje en directo

En España, las peleas del evento pueden seguirse por televisión a través Eurosport y HBO Max. Ambas plataformas emitirán el evento en directo. Quien quiera seguirlo en streaming tendrá en Max su mejor aliado, con la posibilidad de revisionarlo después si el horario se hace cuesta arriba para los que no estén acostumbrados a trasnochar.

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