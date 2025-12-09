Donald Trump lo confirma: desvela todos los detalles de la cartelera del gran evento de la UFC en la Casa Blanca

Cuando a Donald Trump le preguntan algo, no suele dudar en responder. Y más si tiene que ver con la Casa Blanca y con su querida patria. En ese sentido, el presidente de los Estados Unidos habló sobre uno de los temas favoritos que rodean al 250 aniversario del país: la celebración del 'mega evento' que prepara la UFC en los jardines de la residencia de Washington.

El 47º presidente de los Estados Unidos dio detalles muy claros sobre la cartelera del evento numerado que se celebrará "el 14 de junio", a diferencia de la fecha del fin de semana del 4 de julio que se rumoreaba antes de las palabras de Trump. En la alfombra previa a los Kennedy Center Honors, un evento celebrado junto al Despacho Oval, también afirmó cuántas peleas de campeonato habrá, la capacidad del evento y sus cifras exactas.

🚨 Donald Trump afirma que habrán 8 o 9 peleas por el cinturón en el evento de la Casa Blanca‼️



"Todas serán peleas de campeonato, de hecho la UFC está postergando peleas durante meses para poder hacerlo"#ufcwhitehouse pic.twitter.com/VCkANq7tdc — Cristian MMA SIN LÍMITES (@MMASINLIMITES) December 8, 2025

"Están construyendo una 'arena', Dana White está montando una 'arena'. Habrá 8 o 9 peleas de campeonato. Las mejores peleas que hemos tenido nunca. Todo serán peleas de campeonato, y todo serán peleas legendarias. Se está ahora mismo guardando peleas, de citas de los próximos seis meses, para hacerlas el 14 de junio".

Hablar de 8 o 9 peleas de campeonato son palabras mayores, pues no ha ocurrido jamás en otro evento de la UFC. Estamos hablando de una cartelera sin precedentes. Sobre la capacidad del evento exclusivo, Trump afirmó que "van a ser 5000 o 6000 asientos justo enfrente de la Casa Blanca y 100.000 personas detrás, donde podrán poner ocho o diez pantallas gigantes". Una locura, vaya.