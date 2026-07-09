Doctor Aldo, preparador físico de Topuria: "Conor McGregor no pelea contra Max Holloway, sino contra su mayor enemigo: el cardio"

El posible regreso de Conor McGregor a la UFC sigue generando todo tipo de análisis entre expertos y aficionados. Mientras muchos centran el debate en el poder de nocaut del irlandes o en el nivel que puede mostrar tras varios años sin competir, el preparador físico conocido como Doctor Aldo ha puesto el foco en un aspecto que considera determinante: la resistencia física.

Lo ha hecho en esta ocasión a través de una publicación en redes sociales. El miembro del equipo de entrenamiento de Ilia Topuria aseguró que el verdadero desafío de McGregor no sería únicamente Max Holloway, sino su capacidad para mantener el ritmo de combate con el paso de los minutos.

"Conor McGregor no pelea contra Max Holloway, sino contra su mayor enemigo: el cardio", resume Doctor Aldo, quien recuerda que el estilo del ex campeón siempre ha estado basado en la explosividad, la velocidad de ejecución y la potencia de sus combinaciones.

Tal y como explica, ese planteamiento puede ser devastador durante los primeros compases de un combate, aunque también conlleva un elevado desgaste energético. Si el rival consigue superar ese inicio, la situación puede cambiar rápidamente.

En este escenario aparece la figura de Max Holloway. El hawaiano es conocido por su extraordinaria capacidad para mantener un volumen muy alto de golpeo durante cinco asaltos, presionando constantemente a sus rivales y obligándolos a combatir a un ritmo muy exigente.

Doctor Aldo también recuerda que McGregor lleva varios años alejado de la competición de máximo nivel, un factor que podría aumentar la incertidumbre sobre su condición física en una pelea larga.

Aunque el enfrentamiento sigue siendo objeto de especulación, el análisis ha abierto un interesante debate entre los fans de las artes marciales mixtas.

El preparador físico de Topuria tiene su propia opinión: si Holloway consigue resistir el empuje inicial del irlandés, el desarrollo del combate puede cambiar por completo, convirtiendo la resistencia y la gestión del esfuerzo en un factor mucho más decisivo que la potencia de golpes.