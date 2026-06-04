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Doctor Aldo, preparador físico de Topuria: "Si solo sales a correr a partir de los 40, no es suficiente"

"No todo lo que haces por tu salud suma", destaca el entrenador

El Doctor Aldo y Topuria en su centro de alto rendimiento

El Doctor Aldo y Topuria en su centro de alto rendimiento / INSTAGRAM/DR.ALDO

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David Cruz

David Cruz

Si eres de los que cree que lo haces todo por tu salud, el Doctor Aldo, preparador físico de Topuria, lo tiene claro: "no todo lo que haces por tu salud suma. Algunas cosas ayudan... y otras cosas restan". Y lo ha explicado muy bien en uno de sus últimos vídeos con motivo de su nuevo libro, 'Fuerza. Elixir de vida'.

Para empezar, lo peor que puedes hacer es confiar en suplementos o complementos alimenticios: "solo tapan el síntoma, pero no curan la causa. La biología no entiende de atajo".

¿Y qué hay de salir a correr todos los días? Sin ser necesariamente negativo, el entrenador lo sitúa en una escala de 4/6 porque "el cardio mejora tu corazón, pero no te da fuerza". Y claro, viniendo de él, la fuerza es esencial. "Si solo sales a correr a partir de los 40, solo mejora tu sistema cardiovascular".

Otro mito desmentido es el de comer seis veces al día para acelerar el metabolismo: un mito que te mantiene inflamado, "que estás disparando insulina constantemente todo el día",

Lo que para él es innegociable es comer proteína, "huevos, pescado, carne de calidad. Son los ladrillos de tu cuerpo. Si no comes proteína, te quedas sin músculos".

En segunda posición por orden de importancia, Doctor Aldo destaca el entrenamiento de fuerza: "el mejor seguro de vida que puedes contratar hoy en día. Levantar peso blinda tus articulaciones y te da independencia para cuando seas mayor".

Un consejo que muchos deberíamos apuntar con fuego es que "no entrenamos por estética, entrenamos para sobrevivir". Y esto es fundamental, ya que muchos recurren al entrenamiento de fuerza para verse mejores, pero lo imprescindible es autonomía de cara a la vejez.

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Entonces, ¿qué sería lo más importante para nuestra salud? El preparador físico lo tiene claro: "entender cómo aplicar todo esto en el día a día", un consejo que lo relaciona directamente con la publicación de su último libro.

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