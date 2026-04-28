¡El doble 'bombazo' que se avecina en la UFC! McGregor, regreso "asegurado" y Makhachev ya tiene rival

El calendario de la UFC aprieta para definir a los grandes protagonistas de uno de los eventos más importantes del año. La International Fight Week, algo así como la “Super Bowl” de las MMA, se celebrará el próximo 11 de julio en Las Vegas, una fecha que podría marcar el regreso del artista marcial más mediático de todos los tiempos. Y una de las voces más fiables del deporte prácticamente lo da por hecho.

Conor McGregor podría volver a la jaula en cuestión de meses. El legendario peleador irlandés, ex campeón del peso pluma y ligero, lleva casi un lustro alejado de la competición. Fuera del octágono, eso sí, no ha dejado de generar titulares entre procesos judiciales, polémicas y excesos que han eclipsado su faceta deportiva.

McGregor apunta a Las Vegas el 11 de julio

A sus 37 años (cumplirá 38 el 14 de julio), la superestrella de Dublín quiere firmar uno de los regresos más mediáticos de la historia. Según ha reiterado Ariel Helwani, uno de los periodistas mejor informados del mundo de las MMA, la UFC trabaja en un combate estelar entre McGregor y Max Holloway para encabezar la International Fight Week. ‘The Notorious’, que no compite desde mediados de 2021, se mediría a otro icono de la promotora como ‘Blessed’, ex campeón del pluma y uno de los strikers más finos de la compañía.

El hawaiano llega tras una derrota importante. En su último combate, Charles Oliveira le arrebató el cinturón BMF con una victoria clara basada en su dominio en la lucha. Holloway, que partía como favorito, podría regresar apenas cuatro meses después para enfrentarse a un McGregor que sigue generando dudas sobre su estado físico real. Su entorno insiste en que está en plena forma, pero en la UFC todavía hay cierta cautela tras años de anuncios fallidos.

Cabe recordar que el esperado regreso del irlandés ya estuvo cerca de producirse en verano de 2024 ante Michael Chandler. Sin embargo, una lesión en el dedo meñique del pie obligó a cancelar el combate en el último momento, provocando un importante revuelo entre los aficionados y dejando a la UFC en una situación delicada tras las expectativas generadas.

Makhachev vs Garry, pactado

Más allá de este posible bombazo, Helwani también adelantó otro de los grandes planes de la promotora. Islam Makhachev, número uno del ranking libra por libra, podría realizar su primera defensa del título del peso wélter ante Ian Machado Garry. El irlandés, apodado ‘The Future’, viene de derrotar a Belal Muhammad y parece haber tomado ventaja en la carrera por el cinturón, incluso por delante de nombres como Michael Morales.

Islam Makhachev celebra su victoria en el UFC 322 a hombros de Khabib / Yuki Iwamura

Este duelo por el trono de las 170 libras podría darse en el evento numerado del mes de agosto, que se celebrará en Phildelphia tal y como anunció la promotora recientemente.