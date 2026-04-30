Della Maddalena vs Carlos Prates en UFC Fight Night de Perth: Horario, cartelera y dónde ver en directo en España

La UFC vuelve a Australia con una velada de alto voltaje en Perth y con un combate estelar que puede agitar por completo la parte alta del peso wélter. Jack Della Maddalena, uno de los nombres más importantes de las MMA australianas y campeón hasta el pasado mes de noviembre, se enfrenta a Carlos Prates en una cita marcada por el morbo competitivo, la presión del ranking y la posibilidad de acercarse de nuevo a una pelea por el cinturón.

El evento, que tendrá lugar en el RAC Arena, llega en un momento clave para ambos. Della Maddalena compite en casa y busca rehacerse después de perder el título ante Islam Makhachev, una derrota que frenó su ascenso pero no borró su condición de aspirante de élite. El australiano sigue siendo un striker técnico, resistente y peligroso en intercambios largos, capaz de sostener ritmos altos y de castigar con precisión cuando encuentra la distancia. Eso sí, quedó demostrado que no tiene nada que hacer frente a la lucha daguestaní. Fue completamente dominado durante 5 asaltos pese a tener una base más que decente en el suelo, algo que quizás puede aplicar ante un temible noqueador como el brasileño.

Un boxeador paciente frente a un temible noqueador

Enfrente aparece Carlos Prates, uno de los peleadores más explosivos de la división. El brasileño se ha ganado fama de artista del KO por su capacidad para cambiar una pelea con una sola mano y por una racha reciente que le ha colocado entre los grandes nombres del peso wélter. Sus triunfos por nocaut ante rivales de nivel han reforzado la sensación de que no es solo un pegador espectacular, sino un contendiente real en una categoría cargada de talento. Viene de poner a dormir a Geoff Neal y Leon Edwards, dos grandes nombres en la división de las 170 libras, además de contar en su currículum con nocauts de todo tipo: derecha directa, izquierda curva, rodillas, codos giratorios...etc

El duelo promete un choque de estilos muy atractivo para el aficionado. Della Maddalena intentará imponer su boxeo, su lectura de combate y el empuje del público australiano, mientras que Prates buscará convertir cada intercambio en una amenaza.

Además del combate principal, UFC Perth presenta una cartelera con presencia local y nombres reconocibles, con Beneil Dariush ante Quillan Salkilld como una de las peleas más destacadas de la noche. Tendremos también la presencia de Steve Erceg, que estuvo a un solo round de poder destronar a Pantoja en el peso paja dos años atrás.

HORARIO Y DÓNDE VER EL DELLA MADDALENA VS CARLOS PRATES

El UFC Perth tendrá lugar en la mañana del próximo sábado 2 de mayo. En España, la cartelera preliminar arrancará a las 10:00 horas CET, un horario perfecto para los aficionados a las MMA en nuestro país acostumbrados a trasnochar para ver los eventos de la UFC. Unas horas más tarde, a las 13:00 horas CET, dará comienzo la cartelera estelar con ese Prates vs JDM como 'Main Event' en Perth.

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La retransmisión se podrá seguir a través de Eurosport en HBO Max, mientras que los primeros combates estarán disponibles en UFC Fight Pass.