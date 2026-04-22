La decisión de Ilia Topuria antes de su combate contra Justin Gaethje

Ilia Toporia quiere volver por todo lo alto. Actualmente, el luchador hispanogeorgiano se encuentra concentrado en preparar su vuelta al octágono y, además, lo hará en un escenario único: la Casa Blanca. Se verá las caras contra Justin Gaethje, el campeón interino, en un un combate que promete ser uno de los más seguidos del año.

Estos últimos meses han sido una completa montaña rusa para Topuria, debido a que ha estado afectado por problemas personales muy graves y un proceso judicial después de su separación con Giorgina Uzcategui. Por esta razón, decidió que lo mejor era parar durante un tiempo.

En 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, explicó que "durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos".

Hace unos días, Topuria avisó de que se avecinaban cambios muy importantes en su vida. Una de las decisiones más importantes es que se muda a Miami, una ciudad situada en el sureste de Florida, Estados Unidos.

El luchador hispanogeorgiano se sinceró en el programa 'The Ariel Helwani Show', presentado por el reconocido periodista de artes marciales mixtas (MMA) Ariel Helwani: "Quiero acostumbrarme al cronograma, al clima, a todo".

Topuria entrenando para la Casa Blanca / ILIA TOPURIA YOUTUBE

Es uno de los aspectos más importantes que le han llevado a mudarse, especialmente para adaptarse a los horarios y al estilo de vida, con el objetivo de que no suponga un hándicap en la pelea contra Justin Gaethje.

"Voy a mudarme y vivir en Miami durante los próximos uno o tres años. Tenía que venir aquí, tengo muchas cosas entre manos", comentó a Helwani.

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La mayoría de sus combates han sido en Estados Unidos, aunque siempre ha confesado que la UFC debe llegar a España. Además, tiene entre ceja y ceja poder pelear en el Santiago Bernabéu, lo que sería un auténtico sueño para él.