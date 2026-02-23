Daniel Zellhuber, el 'Golden Boy' que quiere brillar en UFC México: "Tengo fe en lograr grandes cosas"

Daniel Zellhuber (15-3) atiende a SPORT en la antesala de un regreso clave en su carrera. El mexicano vuelve a la UFC “en casa”, en Ciudad de México, después de encadenar dos derrotas consecutivas que han puesto a prueba su crecimiento y resiliencia dentro de la élite. A sus 26 años, sigue siendo considerado una de las mayores promesas del peso ligero, un talento con margen y herramientas para asentarse entre los mejores de la división. Este 28 de febrero afronta un examen exigente ante un veterano curtido como Bobby Green (33-17-1), en el que será el tercer combate más importante de la noche.

Daniel, muchísimas gracias por atendernos aquí en el Diario SPORT. Antes de entrar en el combate, ¿cómo estás físicamente y mentalmente?

Mejor que nunca. La verdad es que me siento bien. Cambié de equipo, me vine a Arizona y es un gimnasio más pequeño, más enfocado en mí, en mis necesidades. Me siento bien, hermano. Creo que te mentiría si te digo que cada pelea no entro en ese momento a lo que considero mi 100%.

Vuelves el próximo 28 de febrero en casa, en México, delante de tu gente, contra Bobby Green. ¿Qué significa para ti?

Me motiva mucho. Siempre entro motivado a pelear, pero hacerlo enfrente de mi gente, de mi familia, de mis amigos, es una motivación extra que me llena de energía. Las últimas semanas siempre son las más complicadas, entre el corte de peso y la carga de entrenamiento, pero siento que todo eso se hace menos pesado cuando piensas en lo que vas a poder compartir con tus seres queridos.

Antes de mirar al futuro, ¿cómo resumirías lo que fue 2025 para ti?

Creo que deportivamente hablando fue el peor año en la historia de mi carrera. Fue un año de mucho aprendizaje. Aprendí mucho sobre mí, sobre cómo lidiar con las lesiones. Las lesiones no es algo que aparece y desaparece, es algo que si no le das importancia se sigue desarrollando y te lastimas más cosas. Tuve una lesión empezando el año, se tuvo que cancelar mi pelea.

Después acepté la pelea con Michael Johnson. Hubo errores en ese campamento, errores de mi parte y del equipo que tenía en ese momento. Pasa la pelea, peleé con algunas lesiones bastante fuertes, me sometí a cirugía, tuve que descansar un tiempo… en fin. Creo que problemas hay muchos, lo importante es que busqué soluciones. Hice los cambios y los ajustes que se necesitaban y ahorita me siento bien. Estoy emocionado de poder empezar 2026 con el pie derecho.

Zellhuber sufrió una derrota en su último combate ante Michael Johnson / UFC

¿Qué crees que faltó esa noche ante Michael Johnson?

Siento que me faltó en la preparación hacer sparrings más enfocados y desarrollar una estrategia específica para esa pelea. Pasaba mucho tiempo entrenando muy duro. La gente que me conoce sabe que me gusta entrenar, mantenerme activo, pero ya lo estaba llevando a un extremo muy grande. Entrenaba cuatro veces al día, a veces cinco. Era algo inaguantable.

Parte del aprendizaje fue aprender a manejar mejor las cargas y hacer las cosas específicas. De nada me sirve hacer seis rounds de sparring si ninguno se parece a Michael Johnson. Ese es el aprendizaje más grande que me llevo del 2025. Y viéndolo positivo, si no hubiera pasado por todo eso, no estaría donde estoy ahora. Gracias a esas malas experiencias se dieron los ajustes y los cambios que se tenían que hacer.

Una promeso de las MMA latinoamericanas

Al final, tienes 26 años y toda la carrera por delante. ¿Lo ves como un año de transición y aprendizaje?

Claro. Son cosas que nadie te enseña, uno las va descubriendo en el camino. Cada quien tiene dificultades diferentes durante su carrera. A mí me tocó vivir estas y aprender de estas. Afortunadamente tengo un equipo de gente buena alrededor que me quiere ver mejor y me aconseja lo mejor que pueden.

Fue un año complicado. Venir de perder dos peleas, más allá de que una fue pelea del año, para mí no dejan de ser dos derrotas. No es lo ideal, pero siempre con la actitud más positiva que se pueda. Estoy seguro de que en esta va a haber un resultado diferente.

Ahora sí, vamos a lo que viene. Peleas ante Bobby Green el 28 de febrero. ¿Qué pensaste cuando escuchaste el nombre?

Es una pelea muy similar a Michael Johnson. Eso me gusta porque representa un reto parecido: es rápido, le gusta boxear, es zurdo. Me permite ver realmente si corregí los errores, si logré darle vuelta a la página y aprender de lo que hice mal. Estoy seguro de que así fue.

Es un peleador con mucha experiencia, ha peleado con lo mejor de la UFC. Peleó con Makhachev, con una lista enorme. Tiene más de 50 peleas, entonces eso me agrada. Más que ponerme nervioso, me emociona el hecho de que ya estoy peleando con ese calibre de rival.

¿Siempre supiste que ibas a volver en México?

Sí. Como tuve que pasar por una cirugía y arreglar lesiones fuertes, me habían mencionado pelear en marzo. Originalmente la cartelera iba a ser en marzo, después la UFC dijo febrero. Yo siempre procuro mantenerme activo, comiendo limpio, tratando de estar lo mejor posible. Cuando me dijeron febrero, yo ya estaba prácticamente preparándome.

¿Qué es lo que más te llama la atención del estilo de Bobby Green?

Primero el nombre. Bobby Green tiene renombre, incluso más que Michael Johnson en sus últimas peleas. Le gusta hablar mientras pelea, baja las manos… es un peleador que propone combates caóticos, que te obliga a estar muy concentrado.

Todo eso son cosas que uno visualiza y se prepara. Estás atento a qué es lo que va a hacer, a sus ritmos, a sus cambios. Fuera de eso, la verdad no veo un mayor reto en Bobby Green, pero sí es un rival con mucha experiencia y eso siempre cuenta.

Ganas de redención

¿Sientes presión en este combate después de dos derrotas?

Te mentiría si te digo que siento presión. Confío mucho en lo que hago y en el entrenamiento que llevo. A pesar de los cambios, siempre intento hacerlos creyendo que son para bien. Eso fue algo que me dijo mi profesor Christian Andermann hace mucho: todos los cambios tienes que hacerlos creyendo que son para bien.

Estoy rodeado de profesionales: fisiólogos del ejercicio, nutriólogos, preparadores físicos… puse mucho hincapié en cubrir todas esas áreas. Estoy muy tranquilo para esta pelea y 100% confiado en el trabajo que se está haciendo.

Zellhuber marca las 155 libras / UFC

¿En qué sientes que has mejorado más en esta nueva versión de Daniel Zellhuber?

No es una disciplina en concreto. Soy un peleador muy completo: soy cinta negra en Jiu Jitsu, llevo más de 11 años entrenándolo. Aquí en Arizona vine con Henry Cejudo y he estado luchando mucho.

Pero las mejoras más grandes han sido en mi acercamiento al deporte: en cómo me preparaba, cómo afrontaba las peleas y cómo manejaba mis cargas de entrenamiento. Más que un cambio en una disciplina, es un cambio general en mi approach.

Has insistido mucho en lo del sobreentrenamiento. ¿Cómo ha sido ese cambio mental?

Cuando te digo que entrenaba cinco veces al día no lo digo como exageración. Empezaba a las siete y media y me dormía a la una. Esa fue la manera en la que llegué a la UFC. Crecí con la idea de que mientras más duro trabajes, mejores resultados.

Pero cuando te das cuenta de que los resultados no están siendo los que quieres, toca replantearse todo. Me acerqué a profesionales, a gente que sabe. Y también tuve la disposición de cambiar, porque realmente no es fácil: es una identidad. Que te digan “hoy entrenas solo dos veces” fue un cambio grande, pero al final creo que se hizo lo que se necesitaba hacer y eso es lo que me da la confianza.

Quiere la revancha con Esteban Ribovics

¿Cómo imaginas tu 2026?

La idea es ganar contundentemente a Bobby Green este 28 de febrero, pedir regresar en julio y volver a pelear en diciembre. Quiero tener tres peleas este año. Siento que esos errores del pasado no me permitían tener una carrera más activa. No me siento presionado por el tiempo, pero sí quiero un año activo y ya después, estando en los rankings, ir viendo cómo se desarrolla todo.

Danos una predicción. ¿Cómo crees que acaba el combate?

Yo voy a finalizar. Mi intención siempre es finalizar. Ya sea que Bobby me quiera llevar al piso, lo puedo someter. Tengo capacidad de pelear con él en boxeo, en pateo… creo que soy un peleador más completo que él. Tengo también la ventaja de que vivo en Ciudad de México, conozco la altura, estoy bien preparado. Estoy seguro en esta pelea.

Zellhuber ante Esteban Ribovics en 2024 / UFC

Después de todo lo vivido, ¿qué le dirías al Daniel que debutó en la UFC?

Que no todo va a ser bueno, pero que tenga fe. Viniendo de dos derrotas sería fácil dudar, pero levantarte cada mañana con fe y seguridad de que vas a hacer que las cosas pasen es una de las habilidades más bonitas que me ha dado el deporte. Eso es lo que le aconsejaría: que tenga fe.

Si todo sale bien, ¿hay algún nombre que tengas en mente para después?

Me gustaría la revancha con Esteban Ribovics. Sé mis capacidades y con una preparación diferente sería una gran pelea. Pero ahora estoy enfocado en Bobby Green y ya después será cuestión de hablar con mi equipo y la UFC a ver qué quieren hacer.

Daniel, estaremos muy atentos a lo que suceda el 28 de febrero en Ciudad de México. Gracias por tu tiempo.

Noticias relacionadas

Gracias hermano. Muchas gracias a toda la gente de España, a ti por el tiempo, a toda la gente que sigue creyendo en este proyecto, a pesar de las altas y las bajas. Tengo mucha fe en que voy a lograr grandes cosas. Muchas gracias.