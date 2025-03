Dani Bárez, el 'tapado' de los españoles en UFC: "El mejor escenario es un KO y llevarme el bono; voy a salir con todo"

El peleador español de la UFC, Dani Bárez (17-6), afronta este próximo sábado 15 de marzo una prueba de fuego en la mejor liga de artes marciales mixtas del mundo. En Las Vegas, Nevada, a una hora en avión del Entram Gym en Tijuana, México —su segunda casa, donde realiza sus Training Camps— el valenciano se mide a André Lima en la cartelera preliminar. Lima llega invicto como profesional, con un récord de 10-0. El brasileño, que ha ganado sus tres combates en la UFC por decisión, es un hueso duro de roer y tiene un sólido background en kickboxing, al igual que nuestro púgil, un Bárez que consiguió su primer triunfo en la promotora el pasado septiembre en París.

En pleno recorte de peso (tendrá que marcar menos de 125 libras el viernes por la mañana), Dani atiende a SPORT para analizar lo que será su tercera aparición en el octágono más famoso del planeta

Muchas gracias, Dani, por estar con nosotros en Diario Sport. Sabemos que es un momento complicado; te pillamos en plena Fight Week de tu tercera pelea en la UFC. ¿Qué sensaciones tienes? ¿A qué nivel mental y físico estás?

A nivel físico, brutal; mental también. Pero ahora lo más importante para mí y para todos los luchadores que estamos aquí es dar el peso, que es lo más complicado. Ya no estás pensando toda la semana en la pelea; lo primero es dar el peso, que es lo más difícil. Luego te pones a comer, a recargar y tal, entonces ya es todo como disfrutar.

Realmente, en la pelea, lo que se pasa mal es la preparación en el training camp: tienes que seguir una dieta, hacer mucho físico, muchos sparrings y tal. Seguramente, haciendo cardio me habré cansado muchísimo más que lo que me voy a cansar en la pelea. Pero nada, muy bien, estoy muy concentrado, muy contento de estar aquí y, nada, vamos a por la victoria.

¿Cómo llevas el recorte de peso?

Pues esta mañana hemos pesado 135; estamos a 10 libras, pero nada, muy, muy bien. Sí que es verdad que estoy comiendo bastante poco, ya estamos recortando bastante el agua y tal. Mañana jueves es el día del recorte y, nada, a “disfrutar”, entre comillas. Vamos a intentar recortar lo máximo posible hoy para que mañana sea lo menos, porque, a pesar de llevarlo bien, estoy bastante apretado ya, con bastante restricción. Así que, nada, hay que intentar sufrir lo menos posible, pero muy, muy bien. Tengo aquí a mi nutricionista y me está llevando al dedillo.

Otro Training Camp en el Entram Gym de México. Eso ya es tu casa...

Pues, a ver, un training camp más. Cada vez me cuesta más salir de casa, como siempre digo, porque soy muy familiar y tal. Pero, bueno, esto es una motivación más, ¿no? Estoy saliendo de casa, y el motivo es que voy a pelear en la UFC, la mejor liga del mundo, lo que todos los que nos apuntamos a las artes marciales mixtas soñamos. Así que, nada, muy motivado. Ya quiero pelear, y el domingo viajar de vuelta a casa para estar con la familia.

Dani Bárez frente a André Lima / UFC

Será tu tercera pelea en la UFC ante André Lima, un rival a priori duro. Es un invicto, 10-0, y con un 3-0. ¿Cuáles son tus sensaciones de cara a este combate?

Pues, nada, una pelea dura. Cada vez la UFC te va poniendo oponentes de más nivel, a priori, como tú dices. Él es el favorito, pero es normal: tiene 26 años, viene invicto, 10-0 y tal. Si me pusieran a mí de favorito, sería un poco locura. Pero, nada, estoy muy preparado. Tiene mucha experiencia en kickboxing, yo también, y además tengo muchas más peleas que él en artes marciales mixtas. Sí que es verdad que él ha estado más activo en los últimos años en su carrera deportiva, pero, bueno, va a ser una buena lucha.

¿Cuáles crees que pueden ser tanto sus debilidades como sus fortalezas dentro de la jaula?

A ver, yo creo que debilidades… pocas, ¿no? Pero, bueno, creo que va a desenvolverse en el striking y va a intentar meterme presión para derribarme e intentar trabajar el jiu-jitsu, que es lo que él piensa que quizás sea más seguro para él. Pero, bueno, estamos preparados para todo, yo también conozco esa posibilidad. Nada, estamos muy, muy preparados.

Imagino que a ti cuando te llegó el contrato no tenías duda en firmarlo sin importar su récord, siempre has dicho que al final tú eres un trabajador más de la UFC y aceptas cualquier reto.

Sí, me envían con quién peleo, lo firmo y ya está, tampoco estoy eligiendo mucho ni nada, aparte es un luchador que está por encima mío dentro de la escala UFC, no está rankeado, pero lleva tres peleas ganadas, yo tengo una perdida con el debut en corto aviso y luego gané el 28 de septiembre en París. Esto me va a ayudar a subir.

Es un rival a priori bastante duro, pero quizás también lo puedes ver como una oportunidad de lujo para saltarte un poco la cola en el peso mosca y acercarte a los rankings. ¿Lo ves así también, no?

Sí, claro, totalmente, los ojos están en él porque viene invicto, pero la victoria evidentemente me va a elevar mucho dentro de lo que es la categoría, y eso es lo que busco también, ¿sabes? No hacer peleas y mantenerme por ahí desapercibido y tal, intento subir lo máximo posible, que es lo que luego me va a repercutir positivo para mí.

¿Fue André Lima el primer rival que te ofreció la UFC o hubo otros?

Sí, sí, me ofreció la UFC y yo lo firmé y ya está, me lo ofreció mi mánager.

¿Te hubiese gustado pelear más cerca de casa? Peleaste la última vez en París, el 28 de septiembre, que al final son dos horas de vuelo.

Sí, estoy a gusto. Sí que es verdad que me hubiera gustado pelear en un sitio, un estadio, una arena, como lo quieras llamar, donde hubiera más gente, pero bueno, con pelear dentro de la UFC, al final es un octágono, un rival y a dar el 100%. Pero esta franja horaria me resulta perfecta porque yo entreno en Tijuana y es el mismo horario que Las Vegas.

Dani Bárez atiende a SPORT en una entrevista / SPORT

Ya te quitaste la espinita del debut y la de la primera victoria en UFC ¿Ahora cómo llegas a este combate?

Llego preparado, con ganas de dar el 100% y llevarme esa victoria.Ya no estoy pensando en... que tengo que ganar la pelea, sí, la tengo que ganar, pero que estoy preparado, bien, tranquilo y, sobre todo, contento.

Han pasado ya seis meses de tu pelea contra Víctor Altamirano... ¿Cómo te viste dentro de la jaula? Porque la verdad es que ahí sí vimos a un Dani que se podía desarrollar más en el striking y, de hecho, conseguiste dos buenos knocdowns.

Muy bien, salió todo lo que estábamos planeando en el campamento. Víctor Altamirano es un luchador bastante complicado de pelear por el estilo que tiene: va muy perfilado, está así, saltando y tal, es zurdo y demás. Pero, bueno, al final lo estuvimos trabajando muchas repeticiones en el training camp. Costaba mucho entrarle. Con el que voy a pelear ahora, es un luchador más lineal, más frontal; se le pueden combinar mejor los golpes. Pero sí, estoy muy contento con el desempeño que tuve en París.

Una de las cosas que más nos gustaron de tu desempeño en París fue ese último knockdown que le hiciste a Víctor Altamirano apuntando al centro de la jaula. Imagino que buscarás algún highlight parecido...

Sí, claro. A ver, eso no sé por qué lo hice, pero, bueno, me salió bien. Pero te puede salir mal, entonces no hay que salirse del plan, hay que tener los pies en la tierra y no volverse loco, porque puede ser contraproducente. Esto es una lotería: en un intercambio puede caer cualquiera de los dos, y más con un luchador de striking tan bueno.

¿Tienes la sensación de que aquí una finalización ante un hombre como André Lima, que está invicto, te pone en buena posición para una pelea por los rankings?

Pues sí, evidentemente es un luchador que está por encima mío dentro de la escala del UFC, y ganarle me acercaría más para arriba, bastante más, la verdad. Sobre todo lo primero es llevarme la victoria. Si la puedo finalizar mejor y si me llevo un bono, pues ya sería la hostia.

¿Hay algún nombre dentro de la división que te interese en un futuro?

No, ahora no tengo así nadie pensado y tal. Alguien que esté por encima mío para intentar escalar y ya está, pero con quien me ofrezca el UFC.

En el mejor escenario posible, ¿Cómo acaba tu combate? Una predicción.

Hombre, el mejor escenario posible es ganar por knockout en 30 segundos y llevarme un bono, joder, sería la hostia. Pero bueno, hay que trabajárselo bien, que no se descarta, tanto por su parte como por la mía, porque somos dos buenos strikers y yo voy a salir con todo.

En el Entram Gym entrenas con Michael Morales, uno de los prospectos más interesantes de la UFC y que próximamente tiene un combate ante Gilbert Burns.

Yo hablo con él todos los días con él, entrenamos juntos. No hacemos sparring, pero estamos en todas las clases juntos- Es muy máquina.Es joven y está muy fuerte y va en ascenso y está invicto.

Dani, un mensaje a todos los aficionados españoles que te estarán viendo desde casa

Pues nada, que os espero a todos apoyando.Voy a pelear en un buen horario español después de la cena, sobre las diez y poquito. Así que nada, os espero a todos apoyando ahí, que vamos a dar un buen espectáculo.