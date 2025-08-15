Ni Dana White ni Du Plessis pueden ver a Chimaev en la UFC: "A las chicas les gustan los terroristas"

El United Center de Chicago será este sábado el epicentro del mundo de las artes marciales mixtas con el combate estelar del UFC 319, donde el campeón del peso medio, Dricus du Plessis (23-2), defenderá su cinturón ante el aspirante invicto Khamzat Chimaev (14-0). El sudafricano llega también invicto en sus nueve peleas dentro del octágono en la UFC, y con un currículum reciente que incluye victorias sobre nombres de élite como Sean Strickland (por partida doble), Israel Adesanya y Robert Whittaker.

En la esquina opuesta estará Chimaev, el checheno-sueco que ha irrumpido en la UFC como un auténtico huracán. Con un récord de 14-0, es conocido por su agresividad, su presión asfixiante desde el primer segundo y su habilidad para finiquitar peleas mediante el grappling con sus terroríficos derribos. Su victoria más reciente, una sumisión sobre Robert Whittaker, confirmó que su amenaza no es solo de pie, sino también en el suelo. La incógnita, según varios analistas y excampeones como Chris Weidman, es si su cardio y resistencia estarán a la altura de un combate de campeonato a cinco asaltos, donde Du Plessis ha demostrado sobrada experiencia.

La semana previa ha estado cargada de tensión. Durante el cara a cara frente a Dana White en la conferencia de prensa, la hostilidad entre ambos se hizo evidente. Chimaev encendió los ánimos con declaraciones provocadoras y un mensaje directo al campeón, asegurando que el cinturón “nunca volverá a África”. Du Plessis, imperturbable, respondió con frialdad que “nunca es personal” pero que entrará al octágono “para matarte”, en referencia a su enfoque combativo. El intercambio subió de tono hasta el punto de que Dana White tuvo que interponerse para evitar que pasara a mayores. El público en Chicago mostró su preferencia por Chimaev, mientras el sudafricano asumía el papel de villano y prometía que todos recordarían su nombre después del sábado.

En uno de los momentos más tensos del careo, Chimaev pilló por sorpresa hasta a Dana White con sus numerosos gritos de "Allahu Akbar" (Dios es grande) que encendieron al público allí presente. Momentos antes del encuentro, el peleador checheno había protagonizado unas polémicas declaraciones (aunque en tono humorístico) en una charla con el excampeón Daniel Cornier: "No necesito una cara bonita. A las chicas les gustan los terroristas".

En una ciudad que no recibía un evento de esta magnitud desde 2019, el UFC 319 promete ser uno de los eventos más emocionantes de lo que va de año. Con un cinturón en juego, dos invictos en la organización y un ambiente que ya está caldeado, el sábado Chicago será testigo de un enfrentamiento que podría definir el rumbo de la división del peso medio en los próximos años.