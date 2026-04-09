Dana White, CEO de la UFC, desmiente la versión de Makhachev sobre su pelea con Topuria

El asunto de la Casa Blanca sigue generando polémica en la UFC. Si hace apenas unos días el foco estaba puesto en el nuevo cruce de declaraciones entre Islam Makhachev e Ilia Topuria, ahora ha sido Dana White quien ha entrado en escena para desmontar una de las versiones que circulaban en torno a ese ‘mega combate’ que pudo haber encabezado el evento del 14 de junio.

Islam y Topuria desmienten la versión del otro

Por partes. El daguestaní, actual campeón del peso wélter, aseguró en su cuenta de ‘X’ que fue Topuria quien dio un paso atrás en la negociación: "Estoy harto de escuchar historias inventadas. Recibí la llamada y acepté la pelea en la Casa Blanca. Al día siguiente, me dijeron que él pidió una bolsa irreal. La UFC lo rechazó. Tú te retiraste, y lo sabes", afirmaba Islam, en respuesta a las declaraciones previas del hispanogeorgiano.

Islam Makhachev vuelve a ser el mejor del libra por libra en UFC / Yuki Iwamura

La versión de Topuria, sin embargo, es completamente distinta: "Me fui a dormir pensando que iba a pelear con Makhachev. Al despertarme me dijeron que tenía una lesión y no podía pelear. Una vez más, Islam se saca una excusa. Esta vez es una lesión", explicó el campeón del ligero, alimentando aún más la controversia.

En medio de este intercambio, resulta prácticamente imposible determinar quién dice la verdad. Las negociaciones en la UFC —entre managers, agentes y matchmakers— suelen mantenerse bajo un hermetismo absoluto, lo que deja espacio a interpretaciones y versiones enfrentadas.

Dana White desmiente a Makhachev

Ahí es donde entra la figura de Dana White, que aportó algo de claridad en un directo con Adin Ross, uno de los creadores de contenido más influyentes del momento y con estrecha relación con numerosos peleadores de la compañía. Preguntado directamente por la versión de Makhachev —que señalaba a Topuria por haber rechazado el combate por motivos económicos—, White fue tajante: "No es cierto".

Una respuesta breve, pero contundente, que no ha tardado en hacerse viral y que ha reavivado las dudas sobre el relato del daguestaní. Lo cierto es que Topuria nunca ha ocultado su intención de subir de categoría para buscar el tercer cinturón… siempre y cuando Makhachev esté al otro lado de la jaula. Es el rival que más le motiva, el desafío definitivo que, de superar, lo colocaría en el olimpo histórico de la UFC.

Por su parte, Makhachev, discípulo aventajado del legado Nurmagomedov, sigue construyendo una carrera legendaria. Considerado por muchos el mejor peso ligero de todos los tiempos —con varias defensas exitosas—, dio el salto al wélter y se proclamó campeón el pasado mes de junio tras una exhibición ante Jack Della Maddalena.

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Un hipotético enfrentamiento entre Topuria y Makhachev no solo enfrentaría a dos campeones, sino a dos de los peleadores más dominantes y completos del planeta. A nivel deportivo y mediático, es un combate que podría alcanzar dimensiones similares al histórico McGregor vs Khabib de 2018.