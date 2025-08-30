Dana White, CEO de la UFC, confirma el evento de todos los tiempos en la Casa Blanca: "Ya es un hecho"

La UFC añadirá próximamente un capítulo inédito a su historia. Dana White, CEO de la compañía de artes marciales mixtas más grande del mundo, confirmó a través de la cuenta oficial de UFC que el próximo 4 de julio se instalará el octágono en la Casa Blanca como parte de las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.

El anuncio se realizó en un directo de Instagram, donde White adelantó algunos de los combates de UFC 321 y UFC 322. Al final de la transmisión, dejó la gran primicia: "Tuvimos la reunión en la Casa Blanca. No pudo haber ido mejor. La velada en la Casa Blanca ya es un hecho".

La iniciativa partió del propio Donald Trump (un gran fan de este deporte que siempre se deja ver en los eventos celebrados en el país que preside), quien sugirió celebrar un evento deportivo que se integrara con las festividades nacionales. White no dudó en sumarse al proyecto y trabajar en que se concretara. Existe una gran posibilidad de que el evento se realice en los jardines de rosaleda, en los alrededores del recinto, en un enclave histórico de la ciudad de Washington.

Aunque la cartelera aún no está confirmada, las estrellas ya muestran interés. Conor McGregor manifestó públicamente su intención de pelear en ese escenario histórico, mientras que Dana White se mostró más optimista acerca de su regreso que sobre el de Jon Jones, al que ve con mínimas posibilidades de abandonar su retiro para lanzarse a un último combate épico.

En las próximas semanas, Dana White adelantará más detalles sobre la programación. De confirmarse la vuelta de McGregor, el evento podría convertirse en uno de los más seguidos de toda la historia de la compañía. Algunos expertos, incluso, se han atrevido a predecir una posible cartelera en lo que sería un evento histórico para la UFC. En cualquier caso, todo surge de especulaciones y del sueño de los aficionados, que esperan ver combates de auténtico lujo.