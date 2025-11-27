Cristiano Ronaldo entra en el 'universo' Topuria

WOW FC, la principal promotora española de artes marciales mixtas, ha confirmado que Cristiano Ronaldo se convierte en accionista de la organización. La incorporación del astro portugués, uno de los mejores futbolistas de la historia, marca un paso significativo para la compañía y podría transformar la proyección internacional de las artes marciales mixtas.

“Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación", comentó CR7 en el comunicado oficial de la compañía.

Desde sus inicios, WOW FC ha experimentado un aumento notable de público, con asistencia a eventos aumentando más del 400% año tras año y superando de forma recurrente los 5.000 espectadores en más de 170 países.

Con la entrada de Cristiano Ronaldo a la organización, se espera acelerar la expansión de la marca y consolidar las MMA como un fenómeno cultural en Europa, América Latina, Oriente Medio y otras regiones, con impacto no solo en el deporte, sino también en áreas como el entretenimiento, la moda y la educación, según la propia empresa, promoviendo los valores como la disciplina, la dedicación, el esfuerzo, la resiliencia y la búsqueda de la excelencia.

“La incorporación de Cristiano Ronaldo a WOW FC es un momento histórico. CR7 es más que una superestrella global: es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Su confianza en nuestra misión valida todo lo que hemos construido y eleva el futuro que estamos moldeando. Juntos —con Cristiano, Ilia Topuria, nuestros atletas, socios y los millones que siguen este movimiento— estamos listos para redefinir el papel que las MMA pueden desempeñar en la cultura global", comentó por su parte Arturo Guillen, CEO de WOW FC.

Además, Ilia Topuria, campeón mundial de MMA y accionista de la organización, afirmó que “tener a Cristiano Ronaldo uniéndose a WOW FC es un momento poderoso para el deporte. Él representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y fans de todo el mundo a creer que todo es posible.”

La organización asegura que el rol de Ronaldo será “orgánico y activo”, ayudando a expandir las MMA como un medio para impactar positivamente en la vida de millones de personas. Con su incorporación, Cristiano se une a Ilia Topuria, consolidando una alianza entre dos de los atletas más influyentes de su generación.