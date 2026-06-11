En el corazón de la Casa Blanca: así es ‘The Claw’, la jaula donde Topuria defenderá su cinturón

El sueño que para muchos parecía una locura ya es una realidad. La idea de Donald Trump y Dana White de convertir la Casa Blanca, centro político de Estados Unidos y uno de los lugares más vigilados del mundo, en escenario de una velada de UFC tendrá este domingo su resultado final. Y, tal y como ha podido comprobar en primera persona Diario SPORT, uno de los pocos medios acreditados en este UFC Freedom 250, la promotora ha preparado una estructura a la altura de una noche que no se parece a ninguna otra.

El South Lawn, los jardines sur de la Casa Blanca, será el lugar donde Ilia Topuria defenderá el cinturón del peso ligero ante Justin Gaethje. Allí, a pocos metros de la residencia presidencial, se levanta ya ‘The Claw’, la enorme estructura temporal que ha cambiado por completo la imagen habitual del recinto. Cuatro grandes brazos metálicos, decorados con los colores de la bandera estadounidense, rodean el octágono y convierten el jardín en una arena al aire libre diseñada para algo más que una pelea, sino también una exhibición de músculo por parte de Trump. Y a 'show' nadie gana a la UFC.

UNA INVERSIÓN FARAÓNICA PARA UNA GRAN CITA

La primera impresión al entrar al recinto es clara: todo está pensado para que el evento respire Estados Unidos por los cuatro costados. Blanco, rojo y azul en la decoración, estrellas sobre fondo azul en la parte superior de la estructura, franjas rojas y blancas en la zona inferior y un enorme logo de UFC Freedom 250 dando la bienvenida a una instalación que parece más propia de una Super Bowl en miniatura que de una cartelera tradicional de artes marciales mixtas.

El recinto de la Casa Blanca / Andrew Leyden / Zuma Press / Eur

La UFC ha construido el octágono justo en el centro de un recinto con capacidad para unos 4.300 espectadores. No habrá entradas a la venta como en un evento habitual. La mayoría de los asistentes serán invitados, militares, autoridades, patrocinadores y personalidades cercanas a la organización y a la Casa Blanca. Es, por la propia naturaleza del lugar, un evento mucho más exclusivo y controlado que cualquier noche normal en Las Vegas, Nueva York o Abu Dabi.

La inversión también está muy lejos de una producción convencional. ESPN ha cifrado en unos 60 millones de dólares el presupuesto del evento, con ‘The Claw’ como una de las piezas centrales del montaje. La estructura alcanza los 92 pies de altura, unos 28 metros, y se eleva por encima de la propia Casa Blanca. Sus brazos sostienen pantallas gigantes, iluminación, sonido y cámaras, aunque durante la visita de prensa todavía había zonas en las que los operarios seguían trabajando para rematar los últimos detalles.

Desde cualquier punto de la arena se entiende la magnitud del escenario. A un lado, la fachada de la Casa Blanca. Al otro, el Monumento a Washington asomando por encima del recinto. En medio, el octágono donde Topuria y Gaethje unificarán el cinturón del peso ligero.

MUCHA SEGURIDAD E INVITADOS VIP

El césped del South Lawn está completamente cubierto por un material negro, similar a una moqueta técnica, para proteger la superficie y permitir el montaje de gradas, pasillos y zonas de producción. Las sillas, negras y acolchadas, están dispuestas alrededor de la jaula con buena visibilidad desde prácticamente todos los ángulos. La cubierta de ‘The Claw’ protege especialmente el octágono y las primeras filas, aunque al tratarse de un evento al aire libre el tiempo sigue siendo una de las grandes incógnitas.

Tan solo habrá invitados VIP / SHAWN THEW

Ese es uno de los retos de la noche. La UFC no suele organizar sus grandes carteleras en espacios abiertos y menos aún en un entorno con tanto protocolo. La humedad, el calor, los mosquitos o una posible tormenta eléctrica forman parte de las preocupaciones logísticas de una velada de estas características. La lona podría verse afectada si aparece la lluvia, y cualquier cambio meteorológico obligaría a reaccionar rápido en un lugar donde la improvisación tiene muy poco margen.

La seguridad, como era de esperar, será uno de los grandes elementos del evento. El acceso de la prensa este jueves por la mañana estuvo controlado al detalle, con varios filtros antes de pisar el South Lawn. La presencia de agentes era constante y, desde las zonas altas de la Casa Blanca, también se podía ver personal de seguridad vigilando todo el recorrido. Nada se mueve allí como en una fight week normal.

Noticias relacionadas

‘The Claw’ todavía tenía este jueves detalles por cerrar, pero la sensación dentro del recinto era evidente, que la UFC ha llevado su producto a un lugar donde nadie imaginaba ver una jaula. Lo han conseguido.