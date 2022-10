Conor McGregor volverá a luchar en la UFC

McGregor ha estado rodando una película de Hollywood junto a Jake Gyllenhaal: Road House Tras su fractura en la pierna, asegura que está en forma de nuevo para volver a competir en la UFC

El irlandés volverá al octágono el próximo año. "Me siento con confianza", revela Conor McGregor, que se ha vuelto a poner en forma tras una grave lesión, para poder competir en la UFC.

McGregor se ha convertido en actor. Ha estado rodando la nueva versión de Road House en la República Dominicana, y se ha rodeado de la estrella de Hollywood Jake Gyllenhaal. "Luchar es más fácil que ser actor", revela el icónico luchador de la UFC.

I’m feeling crazy confident. Calm. Disattached from emotion. Aware of what I must do and making it happen. Visualizing. I see it all. Clear. This movie wraps, I’m back. I’ll have multiple fights completed by the time this movie even releases.