Conor McGregor (37 años): su titánico patrimonio, vida personal y polémicas con la justicia en Irlanda y Estados Unidos

Conor McGregor volverá a pelear este sábado ante Max Holloway en el UFC 329, cinco años después de su última aparición en la jaula. El combate, programado en Las Vegas, supone el reencuentro entre ambos trece años después de su primer enfrentamiento y marca el regreso del irlandés tras una fractura de pierna que paralizó su carrera y lo mantuvo alejado de la competición durante un lustro.

La lesión, sufrida en su trilogía contra Dustin Poirier, fue el inicio de una etapa marcada por problemas físicos, intentos fallidos de retorno y un largo proceso de recuperación que lo llevó incluso a abandonar temporalmente el programa de control antidopaje.

Una vida personal expuesta y un patrimonio multimillonario

Más allá del deporte, McGregor ha construido una imagen pública basada en el lujo, la ostentación y los negocios. Su marca de whisky, Proper No. Twelve, sus inversiones inmobiliarias y sus acuerdos comerciales lo han convertido en uno de los deportistas mejor pagados del mundo.

Conor McGregor en una foto de archivo / AP

A su lado ha estado siempre Dee Devlin, su pareja desde hace más de una década y madre de sus hijos, quien también ha aparecido en varias de las audiencias judiciales que han marcado los últimos años del peleador.

Casos de agresión sexual en Irlanda

En noviembre de 2024, un jurado civil en Dublín determinó que McGregor violó a una mujer en una habitación de hotel en 2018. El irlandés, que negó las acusaciones, fue condenado a pagar 250.000 euros de indemnización.

El recurso presentado en julio de 2025 fue rechazado, consolidando una sentencia que supuso uno de los golpes más duros a su imagen pública. En redes sociales, McGregor llegó a admitir errores personales relacionados con aquella noche, aunque mantuvo su inocencia respecto a la acusación de violación.

El luchador Conor McGregor. / EP

Acusaciones en Estados Unidos: Miami y otros incidentes

El historial judicial del irlandés también incluye episodios en Estados Unidos. En junio de 2023, durante un partido de los Miami Heat, McGregor fue acusado de agresión sexual por una mujer que aseguró haber sido obligada a entrar en un baño del Kaseya Center.

Aunque el caso penal fue desestimado y la demanda civil retirada en 2025, el episodio volvió a situarlo en el centro de la polémica. Ese mismo día, McGregor golpeó accidentalmente a la mascota del equipo, enviándola al hospital y generando otra ola de críticas sobre su comportamiento.

Investigaciones, detenciones y conflictos con la ley

La lista de incidentes del irlandés es extensa: agresiones en pubs, enfrentamientos con aficionados, altercados con celebridades y problemas de tráfico en Irlanda que incluyeron multas, retirada del carnet y detenciones por conducción temeraria.

En el ámbito deportivo, protagonizó uno de los episodios más polémicos de la UFC al atacar con una carretilla elevadora el autobús en el que viajaba Khabib Nurmagomedov, dejando a dos luchadores heridos y provocando su detención.

Controles antidopaje y acusaciones sobre su recuperación médica

En 2025 se confirmó que McGregor cumplía una suspensión de 18 meses por tres incumplimientos en la notificación de su paradero para controles antidopaje.

Conor McGregor noquea a la mascota de los Heat / EFE

La sanción, retroactiva a septiembre de 2024, le permitió volver a competir desde marzo de 2026. Una investigación de The New York Times aseguró que el irlandés habría utilizado "drogas potentes y prohibidas" durante su recuperación. McGregor defendió que siguió las indicaciones médicas y que desconocía los detalles de los tratamientos recibidos.

Un regreso marcado por la controversia

A pesar de su aura de superestrella, McGregor llega a UFC 329 rodeado de polémicas, procesos judiciales y un historial de incidentes que han moldeado su figura pública tanto como sus éxitos deportivos.

Conor McGregor vs Max Holloway / UFC

Este sábado, en Las Vegas, volverá a la jaula con el objetivo de recuperar su lugar en la élite del deporte, mientras su vida personal y sus problemas legales continúan siendo parte inseparable de su historia.