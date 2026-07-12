Conor McGregor se lesiona ante Max Holloway en los primeros segundos del combate y sufre un final trágico en su regreso a la UFC cinco años después

Nadie pensaba que esto podía terminar así. Cinco años después, Conor McGregor regresaba a la UFC para medirse ante Max Holloway en el combate estelar del UFC 329 en el peso wélter. Con mohicano incluido, el peleador irlandés pisaba el octágono con una amplia sonrisa y su gesto al caminar tan peculiar. Entrada impecable, expectación máxima, presentación de gala... hasta el inicio de la pelea.

Nada más arrancar el primer asalto, todo se torció en los primeros segundos del combate: un intento frustrado de patada voladora por parte de 'The Notorious' hizo sufrir en exceso a su rodilla, que se lesionó al instante. Era el primer golpe que lanzaba en un combate que no llegó ni al minuto del primer asalto tras confirmarse la dolencia en su rodilla izquierda que le impidió continuar.

Nadie de los allí presentes se podía creer que McGregor se tuviera que retirar lesionado y que el colegiado diera por vencedor a Max Holloway por TKO, pero fue tal que así: nada más lanzar el golpe, el irlandés perdió el equilibrio y se fue directo a la lona, donde Holloway aprovechó para castigarle. Aunque le dejó ponerse en pie, Conor ya ni siquiera podía apoyar la pierna izquierda con una cojera muy evidente. El colegiado no tuvo más remedio que dar el combate por finalizado.

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Este es un final trágico y decepcionante para toda una leyenda de la UFC, que con esta derrota sufre un golpe durísimo en lo anímico y deja con mal sabor de boca a los miles de aficionados que hoy pagaron una entrada para verle y para todos aquellos que madrugaron o trasnocharon para disfrutar de su regreso en un ejercicio fallido de reencuentro con la nostalgia.