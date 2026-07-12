Conor McGregor desmiente la polémica sobre su lesión ante Max Holloway: "Esto salió de la nada, antes de la pelea estaba lanzando patadas y saltando"

Conor McGregor ha salido al paso rápidamente para desmentir todos los rumores sobre la lesión sufrida durante su efímera pelea ante Max Holloway en el UFC 329 de Las Vegas. Tras verse obligado a retirarse del combate en los primeros segundos del primer asalto por un mal gesto en su rodilla izquierda, el peleador irlandés ha expresado toda su rabia y sus sensaciones en caliente a través de redes sociales:

"Se me fue la junta de culata. Destruida. No tenía ninguna lesión / lesiones antes de la pelea. Estaba lanzando patadas, plantando y saltando, durante todo el campamento y también detrás del escenario antes de la pelea. Esto salió de la nada. Estoy más que deprimido aquí. Solo puedo describirlo como el infierno", escribió McGregor en su cuenta oficial de 'X'.

Lo que quería aclarar McGregor es unas imágenes que han salido tras el combate en las que se le ve preparándose antes de pisar el octágono con lo que podía parecer una leve cojera, aunque ha confirmado que estaba perfectamente antes de lanzar la patada que le causó la lesión. Así lo confirmó también Dana White, CEO de la UFC: "El careo de Conor McGregor y Max Holloway tuvo 80 millones de vistas. Si Conor hubiera tenido una lesión preexistente, alguien la habría notado. Estamos asumiendo un desgarro del ligamento cruzado anterior. Los doctores piensan lo mismo también".

Por su parte, en un gesto de gran deportividad, Max Holloway repitió las palabras que dijo tras el combate y pidió una tercera pelea ante Conor McGregor cuando este logre recuperarse de su lesión: "Quiero ver cuál es su lesión. Estoy dispuesto a volver en 2027. Sé que salí ileso, pero le debo algo de tiempo a mi familia", dijo en rueda de prensa.

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En cualquier caso, habrá que ver cuál es la evolución de la lesión de McGregor y si la UFC está dispuesta a brindarle al peleador irlandés una nueva oportunidad de redimirse de este varapalo. Hay una parte de los fans que tampoco están muy convencidos de querer una tercera parte con Holloway. Veremos.