Conor McGregor reabre el debate con Ilia Topuria: "No menciono su nombre, pero él habla de mis cosas, es una señal de que inspiro a la gente"

Conor McGregor vuelve hoy a pisar un octágono de la UFC cinco años después. Tras varios regresos frustrados y una vida llena de polémicas tras su última pelea ante Dustin Poirier en 2021, el peleador irlandés se enfrenta esta madrugada a Max Holloway en el combate estelar del UFC 329 de Las Vegas.

McGregor es, sin lugar a dudas, el peleador más legendario de la compañía y que más dinero ha movido en toda su carrera: su carisma ha inspirado a muchos otros peleadores con esa forma tan peculiar de 'calentar' las peleas y de retar a sus rivales de forma chulesca. Como muchos otros, Ilia Topuria, un referente de la UFC en la actualidad pese a su última derrota, también se inspiró en el irlandés tanto en su brutal confianza como en el discurso previo a las peleas.

La historia entre McGregor y Topuria no nace de un combate, puesto que nunca se han enfrentado, sino de una rivalidad verbal y de una lucha simbólica por el protagonismo en la UFC. Tras conquistar el título del peso pluma ante Alexander Volkanovski en febrero de 2024, Topuria retó públicamente al irlandés a enfrentarse con él en España. McGregor respondió desacreditándolo como campeón y lanzando varios insultos contra el hispanogeorgiano.

Conor McGregor celebra una victoria / AGENCIAS

La tensión aumentó cuando McGregor canceló su regreso ante Michael Chandler por una lesión en un dedo del pie: Topuria lo calificó de peleador "mentalmente roto" y aseguró que podría vencerlo incluso en su mejor momento. El irlandés replicó con burlas, acusándolo de imitar su estilo promocional. Nunca se han enfrentado, pero el duelo representa un posible relevo generacional: Topuria ha seguido una trayectoria similar a la de McGregor y también conquistó los cinturones del peso pluma y ligero.

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Preguntado por Ilia Topuria y su reciente derrota ante Justin Gaethje en la Casa Blanca, "The Notorious" fue muy sincero: "Le rompieron la cara, es un negocio duro, es lo que es. No menciono su nombre, pero él habla de mis cosas y me menciona. Me parece divertido, es una señal de que inspiro a la gente, de que motivo a la gente. Le hicieron polvo en su última pelea, pero le deseo todo lo mejor. Veremos cómo vuelve".