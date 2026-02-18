Conor McGregor ‘anuncia’ su regreso a la UFC y borra el mensaje: “He aceptado rival y fecha”

El regreso del artista marcial más mediático de todos los tiempos podría estar más cerca que nunca. Conor McGregor, de 37 años y primer doble campeón simultáneo en la historia de la UFC, lanzó un mensaje en redes sociales que ha reavivado la llama de su esperado retorno al octágono tras casi cinco años de inactividad. Lo que durante mucho tiempo pareció una utopía empieza a tomar forma de realidad en 2026, con el evento de la Casa Blanca en el horizonte.

Durante este lustro, el irlandés ha sido protagonista más por su vida extradeportiva que por su carrera profesional. Entre polémicas, juicios y apariciones públicas, McGregor estuvo a punto de oficializar su regreso en junio de 2024 frente a Michael Chandler, en un combate que prometía paralizar el mundo de los deportes de combate. Sin embargo, una lesión en el dedo meñique del pie frustró los planes de la UFC.

MCGREGOR ANUNCIA SU PELEA.. Y BORRA EL MENSAJE

Pese a todo, la relación entre ‘The Notorious’ y la compañía nunca se ha deteriorado. McGregor sigue siendo una máquina de generar ingresos y el gran responsable de que la UFC diera el salto definitivo al escaparate global. Trascendió el deporte, convirtió cada aparición en un fenómeno mediático y siempre contó con el respaldo público de Dana White, abierto de par en par a su regreso.

En los últimos meses, distintas fuentes han asegurado que el dublinés ha retomado una rutina estricta de entrenamientos y que se encuentra “en su mejor forma en años”. La confirmación llegó —aunque de forma efímera— en su propia cuenta de X: “Me han ofrecido un oponente y una fecha y he aceptado. Esperando el contrato”.

El mensaje fue eliminado minutos después, pero bastó para incendiar las redes y disparar las especulaciones. Todas las miradas apuntan al mismo escenario: la UFC quiere que McGregor sea la gran estrella del evento que se celebrará el 14 de junio en la Casa Blanca. Una velada diseñada como homenaje al 250 aniversario de Estados Unidos y respaldada por el entusiasmo por las MMA del presidente Donald Trump, íntimo amigo de White. Tras organizar en 2024 un evento histórico en la Esfera de Las Vegas, la promotora quiere ahora redoblar la apuesta con una noche sin precedentes en el corazón político del país.

LA CASA BLANCA, OBJETIVO

Para un acontecimiento de semejante magnitud se necesita una superestrella global. En la ecuación aparecen nombres como Ilia Topuria, en una posible unificación frente a Justin Gaethje, o incluso Islam Makhachev ante Ian Machado Garry. Sin embargo, desde el punto de vista mediático y comercial, el regreso de McGregor —incluso lejos de su mejor versión física— eclipsaría cualquier otro combate del roster. El propio irlandés añadió recientemente un elemento más a la ecuación: su contrato. Según explicó, el acuerdo vigente con la UFC habría quedado “prácticamente inválido” tras la nueva alianza televisiva de la compañía con Paramount+, valorada en 7.700 millones de dólares.



“Soy el peleador que más ingresos ha generado por pago por evento en la historia. El sistema de pay-per-view se terminó y mi contrato estaba basado en eso. Me corresponde uno nuevo. Entraremos en negociaciones y tengo mucho interés en ver cómo se desarrolla”, declaró.

Actualmente, McGregor es el nombre más potente disponible para encabezar la extravagancia de la Casa Blanca. Eso sí, su presencia tendría un coste evidente: el evento se celebrará ante apenas 5.000 invitados VIP, lejos de las grandes arenas que garantizan ingresos millonarios por taquilla. Apostar por él significaría priorizar el impacto histórico y político sobre la rentabilidad inmediata.