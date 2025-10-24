Chris Barnett, peleador español del peso pesado de la UFC, regresa en Abu Dabi: "Por favor, no hagas esto el sábado"

Chris Barnett "Beastboy" regresa a la UFC 364 días después, y los aficionados de las artes marciales mixtas lo reciben con los brazos abiertos. Uno de los peleadores más carismáticos de toda la compañía vuelve a pisar el octágono este sábado 25 de octubre en su pelea ante Hamdy Abdelwahab en el UFC 321 de Abu Dabi, encabezado por las dos peleas por el título entre Aspinall y Gane y Dern y Jandiroba.

Nacido en Zaragoza en 1986, Barnett llegó al mundo en la base aérea estadounidense de la ciudad española por el destino militar de su padre. Poco después, la familia regresó a Estados Unidos y se asentó en Georgia, donde el hoy "Beastboy" creció y forjó su estilo (es hijo de padres taekwondistas y con base atlética en las artes marciales desde niño). Esa doble raíz explica por qué es español de nacimiento pero se le asocia también con la bandera y el circuito estadounidense: vive y entrena en Estados Unidos, pero su origen aragonés es indiscutible.

It’s Chris Barnett fight week



Act accordingly. pic.twitter.com/slOlUaAB6e — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) October 20, 2025

En cuanto a su presente deportivo en la UFC, Barnett llega con un récord profesional oficial de 23-9-0, aunque en la promotora suma dos victorias y tres derrotas ante Ben Rothwell, Martin Buday y, en su última aparición, frente a Kennedy Nzechukwu en Abu Dabi el 26 de octubre de 2024. Con un peso oficial registrado de 264 libras en su último pesaje (119,75 kilos), Barnett no figura en el top-15 del ranking de la división del peso pesado, dominada por el campeón Tom Aspinall (a la espera de lo que pase el fin de semana ante el número 2, Ciryl Gane).

En su última aparición en el UFC 308 (con la pelea estelar entre Ilia Topuria y Max Holloway), 'El Maño' Chris Barnett cayó derrotado en el primer asalto tras lesionarse gravemente en la rodilla en un auto sabotaje: en su presentación, siempre acompañada de bailes, volteretas, locura y gritos (y con vasos de cerveza tras sus victorias), Barnett saltó sobre el octágono pero no cayó de la mejor manera y se dañó su rodilla. El gesto en el rostro del peleador ya avisaba de que podía ser grave, y terminó por ser así tras su derrota a los 4:27 del primer asalto ante Kennedy Nzechukwu. Los aficionados de la UFC, amantes del 'show' de Barnett, le han pedido por favor que no repita este gesto para evitar una nueva tragedia: "¡Por favor Chris Barnett, no vuelvas a hacer esto este sábado!".

Para Barnett, español de nacimiento y emblema peculiar por su biografía transatlántica y su peculiaridad sobre el octágono, esta es una oportunidad de reengancharse en un peso pesado que vive un momento de visibilidad máxima. Un triunfo en Abu Dabi le devolvería impulso competitivo y visibilidad mediática en la compañía; una derrota, en cambio, prolongaría una racha adversa desde su última victoria en 2022. Sea cual sea el guion, el foco estará puesto en el zaragozano más carismático y en cómo resuelve un examen de estilos frente a un duro rival enfrente.

Su pelea es la cuarta dentro de las 'early prelims' en la cartelera preliminar (que arranca a las 16:00 horas CET en España) y se podrá ver a través de UFC Fight Pass, el servicio oficial de la UFC. En televisión, el evento podrá seguirse en directo a través de Eurosport y HBO MAX, que posee los derechos de emisión y conectará a partir de las 18:00 horas CET.