Chimaev, nuevo campeón del peso medio tras ahogar a Du Plessis en el UFC 319

Tenemos nuevo campeón. Khamzat Chimaev inaugura su reinado en el peso medio con una exhibición asfixiante en el UFC 319, disputado durante la madrugada de este 17 de agosto en el United Center de Chicago. El 'Lobo Checheno' destronó a Dricus Du Plessis por decisión unánime tras imponer su lucha de principio a fin: convirtió 12 de 17 derribos, acumuló más de 21 minutos de control y firmó un registro histórico de 510 golpes totales frente al sudafricano. Una victoria incontestable que mantiene a Chimaev invicto (15-0) y le coloca en el centro del mapa de la división.

La pelea fue un auténtico festival para Chimaev. Siguió su guion soñado. Ya antes del inicio del combate amenazaba con la clásica mirada asesina para deleitar al público presente y abrir boca de lo que vendría a continuación. Un derribo descomunal en los primeros diez segundos y 5 minutos de dominación absoluta de Chimaev en el primer asalto, pegándose como una lapa al campeón y sin dejarle respirar sobre la lona. Du Plessis trataba de dar una imagen de tranquilidad que auguraba mejores noticias de cara al segundo asalto, pero el retador volvió a atacar sus piernas de nuevo a los diez segundos para asfixiar poco a poco al campeón

Desde el segundo uno del combate se evidenció la diferencia de nivel de grappling entre el campeón y probablemente el mejor de la historia en esta faceta, que acabaría siendo decisiva para la decisión de los jueces. En el tercer asalto volvimos a ver el mismo guion con un derribo imparable de Chimaev en los primeros diez segundos y largos minutos de dominio sobre su espalda y mediante el crucifijo. Volvió a dejarle en esta postura ya en el cuarto asalto Chimaev a un Du Plessis perdido entre las piernas del checheno, que acabó batiendo récords de golpeo y aumentando la dureza en este volumen.

Championship Rounds 🏆 #UFC319



How are you scoring Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev?! pic.twitter.com/82xnNSQ0Jd — UFC Europe (@UFCEurope) August 17, 2025

Algunos hablaban de que Chimaev se cansaría a partir del tercer asalto y que el campeón Du Plessis tendría ventaja en una pelea larga, pero el cuarto asalto fue casi calcado a los anteriores. Apenas vimos veinte segundos de intercambios en pie antes del enésimo derribo de Chimaev ante la indefensa postura de Du Plessis, que sorprendió a todos por su ineficiente estrategia de defensa de derribos ante un maestro en esta faceta.

UNA NUEVA ERA

Solo se abrió una pequeña esperanza de remontada en el último asalto, con un intento a la desesperada de Du Plessis defendiendo por primera vez en toda la pelea los derribos de Chimaev y haciendo sufrir al checheno en los últimos compases del combate para sacar a relucir su orgullo. Si hubiera tenido una toma de decisiones más eficiente en los primeros cuatro asaltos, quizás no estaríamos hablando hoy de un nuevo campeón del peso medio de la UFC. En cualquier caso, Chimaev recibió la merecida decisión unánime de los jueces fruto de sus 12 derribos y 510 golpes a lo largo de los 5 asaltos de la pelea, superando el récord histórico de golpeo en un combate de la UFC por delante de Max Holloway. El ‘Lobo de Chechenia’ ya tiene el cinturón en su poder, y empieza una nueva era en la división del peso medio. A ver quién le saca de ahí ahora.

Chimaev, eufórico tras la victoria, reconoció que prefería haber finalizado a su rival para ofrecer un mayor espectáculo: “Lo siento chicos, solo ha tenido un minuto. Dana, mándame mi dinero. El cinturón es importante para mi país, no para mi. Allahu Akbar!”. Du Plessis, destronado y ciertamente criticado por su pobre actuación, reconoció el mérito de su rival: “Tiene un control increíble, era como una sábana. No era tan físico, siempre sabía lo que iba a hacer en mi próximo movimiento. Casi tengo ese momento pero Hamzat se merece este momento al 100%, ha sido el mejor esta noche. Volveré más fuerte”.