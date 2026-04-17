Chimaev enciende su pelea con Strickland: “No quiero matar a un hombre”

La pelea entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland ya venía caliente desde hace meses, pero el campeón del peso medio ha vuelto a elevar la tensión con unas declaraciones que añaden todavía más pólvora a una rivalidad cada vez más personal. A pocas semanas de poner en juego el cinturón ante el estadounidense, el checheno dejó claro que imagina una pelea extrema y sin concesiones. Ambos se miden en el 'Main Event' del UFC 328 en Newark, la misma noche en la que nuestro Joel Álvarez estará enfrentando a Yaroslav Amosov en el wélter.

En una entrevista reciente, Chimaev fue tajante al hablar de un posible desenlace por sumisión frente a Strickland. El campeón aseguró: "No quiero matar a un hombre. Eso es Haram. De todos modos, no me dejarían m*arlo ahí...".La frase ha disparado todavía más la expectación en torno a una de las defensas titulares más tensas del año en UFC.

El combate, previsto para el 9 de mayo, será la primera defensa del cinturón para Chimaev desde que conquistó el título del peso medio en 2025. Pero más allá de lo deportivo, el enfrentamiento llega marcado por un contexto de enemistad creciente entre dos peleadores que compartieron gimnasio en el pasado y que ahora se señalan mutuamente con una agresividad impropia incluso para los estándares de UFC. Strickland es uno de los grandes representantes estadounidenses en la promotora. El siempre polémico peleador representa el conservadurismo más extremo del país, algo que hace de este combate ante Khamzat, musulmán y de origen checheno, algo más personal.

Buena parte del conflicto se encendió después de que Strickland criticara públicamente la actitud de Chimaev durante sus días como compañeros de entrenamiento. El ex campeón estadounidense dibujó a su rival como alguien que buscaba ventajas incluso en el gimnasio, y remató su acusación con una frase demoledora: “"Déjame contarte sobre esta pequeña zorra. Te lo diré. Cuando yo entro en un gimnasio... ¿Crees que yo busco al hombre más pequeño y débil y le digo: '¿Vamos a entrenar?'. Busco al más grande y cabrón y le digo: 'Oye, quiero entrenar contigo'. Cada vez que Chimaev entraba al gimnasio, elegía al profesional más pequeño y de menor nivel y decía: 'Pero, ay, es que se parece a mi oponente'. Elegía al más pequeño. Chimaev es un matón de mierda".

Según el relato de Strickland, mientras él prefería medirse con los compañeros más duros y exigentes del gimnasio, Chimaev tendía a escoger rivales más pequeños o de menor nivel, justificándolo por la supuesta similitud con sus oponentes de competición.

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La respuesta de Chimaev no se hizo esperar. A través de redes sociales, contestó con dureza a su antiguo compañero y lo acusó directamente de faltar a la verdad: “Eres una perra mentirosa”. Además, sostuvo que siempre intentó medirse con Strickland en los entrenamientos y que era el estadounidense quien evitaba ese cruce.