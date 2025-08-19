Chimaev, campeón del peso medio de la UFC, va a por Topuria y elige su rival: "El mundo necesita saber quién es mejor"

Hamzat Chimaev (15-0) es el peleador de moda en la UFC. Mientras Ilia Topuria disfruta de unas merecidas vacaciones rodeado de su familia y amigos tras vencer a Charles Oliveira en el UFC 317, el 'Lobo Checheno' ocupa todas las portadas tras desbancar a Dricus Du Plessis como nuevo rey del peso medio el pasado fin de semana en Chicago por decisión unánime. Tras una actuación estelar y sin decepcionar en su dominio asfixiante, Chimaev se atrevió a pedir ocupar la posición número uno en el ránking libra por libra, que pertenece actualmente a Topuria. Sin embargo, todo hace indicar que el hispanogeorgiano seguirá siendo el mejor 'pound for pound'.

Parece difícil encontrarle un nuevo rival en las 185 libras a un Hamzat Chimaev que ha demostrado ser una auténtica pesadilla en el grappling, y más después de derrotar con tanta facilidad a un peleador tan experimentado como Du Plessis. Después de alguna defensa del título, lo próximo para el daguestaní podría ser una pelea con Jack Della Maddalena por el cinturón del peso welter con el objetivo de ser doble campeón e igualar así el registro que actualmente ostenta Ilia Topuria (peso pluma y peso ligero).

La ambición de Chimaev parece imparable, pues es uno de los peleadores más mediáticos de la compañía y estaría dispuesto a seguir subiendo hasta convertirse en el primer triple campeón de la historia de la UFC, un objetivo que podría lograr también Ilia si está dispuesto a plantearlo en un futuro no muy lejano. "Jack Della Maddalena sería una buena pelea para mí. Si subo, ahí están Ankalaev y Alex Pereira... Puedo pelear por ese cinturón también”, afirmó hace unos días refiriéndose al peso semipesado.

SOBRE TOPURIA

Acerca del próximo rival de Topuria, Hamzat se pronunció sobre uno de los grandes candidatos a medirse con el 'Matador' en el octágono: Arman Tsarukyan - número 2 del peso ligero - (quien acompañó a Chimaev en su esquina durante el combate ante Du Plessis). "Espero que esa pelea se concrete, porque es una gran oportunidad para ambos, el mundo necesita saber quién es realmente el mejor, y estos dos están en la cima, así que será un placer verlos cara a cara. Arman tiene desplazamientos muy fluidos, patadas potentes y una lucha de alto nivel. Ilia, por su parte, cuenta con un jiu-jitsu muy sólido y una pegada peligrosa, sería increíble ver cómo chocan esos estilos dentro del octágono", afirmó en 'JaxxonPodcast'.