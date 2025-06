Charles Oliveira: "¿Topuria? Otro chico que habla y va a caer contra mí"

Charles Oliveira demostró estar extremadamente concentrado para su combate titular ante Ilia Topuria. Así lo pudo vivir SPORT en directo en el Media Day del UFC 317, con un brasileño que lució preparado para la guerra.

Con una filosofía estoica que caracteriza a Do Bronx cuando se pone delante de los micrófonos, Oliveira decidió mantener una postura alejada de las polémicas. "Puede vender la pelea como quiera, yo también ganaré el dinero de la bolsa. Yo no vendo las peleas así, no es mi manera de hacer ni mi estilo", dijo nada más arrancar su intervención.

El reto para Charles es mayúsculo: acabar con la mayor superestrella en ascenso de la compañía como Topuria, que llega invicto y con un estilo de juego casi indescriptible. "Todo el mundo sabe lo que va a pasar. Es otro chico que está hablando y va a acabar cayendo contra mí".

"Ilia es muy joven, viene con hambre, pero tiene mucho que demostrar. Es joven, imbatido, pero no ha hecho más que yo". Recordemos que el púgil de la Chute Boxe ya ostentó el cinturón de las 155 libras y lo defendió ante Dustin Poirier. Con más de 45 combates profesionales a sus espaldas, experiencia le sobra.

Eso sí, Oliveira tiene claro que una victoria en la International Fight Week ante Topuria sería algo más que una enorme alegría. “Una victoria contra Ilia Topuria, sería la mejor de mi carrera. El pasado fue y no va a volver, esta es la más importante.”