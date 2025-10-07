Charles Oliveira busca redención: de fulminado por Topuria a un regreso apresurado

Charles Oliveira regresará al octágono más famoso del planeta el próximo 11 de octubre en UFC Río, donde se enfrentará al polaco Mateusz Gamrot, apenas tres meses después de sufrir el nocaut más fulminante de su carrera profesional y uno de los más violentos de todo 2025. El brasileño fue la última víctima de los puños de Ilia Topuria el pasado 28 de junio en Las Vegas, una noche amarga para el equipo del excampeón, que vio cómo Do Bronx caía completamente desconectado sobre la lona del T-Mobile Arena tras una demoledora combinación de crochets. Aquella derrota no solo lo alejó de la cima, sino que catapultó al Matador al estatus de doble campeón de la UFC, ahora también en la división de peso ligero.

En la UFC existe un protocolo médico estricto tras un nocaut de esa magnitud. La Comisión Atlética del Estado de Nevada impuso a Oliveira una suspensión de 60 días sin contacto, lo que le impedía entrenar o competir durante ese periodo. Las imágenes de Do Bronx con la mirada perdida en el octágono parecían anunciar una pausa obligada, casi terapéutica, para un luchador de apenas 25 años que ya acumula 46 combates profesionales en las MMA.

VUELTA A LA UFC TRAS DORMIR ANTE TOPURIA

Considerado una de las mayores superestrellas que ha dado este deporte —y, para muchos, el campeón más querido del último lustro—, Oliveira debía tomarse un respiro y reflexionar con calma sobre su futuro. Al menos, eso pensaba todo el mundo… hasta que el pasado 7 de agosto saltó la sorpresa. La UFC, en un movimiento estratégico, anunció que Do Bronx encabezaría el UFC Río de Janeiro del 11 de octubre, en un principio frente a Rafael Fiziev, en lo que prometía ser un duelo explosivo dentro de las 155 libras.

Ilia Topuria noquea a Charles Oliveira / AP

"Cuando gano, solo celebro ese día. Al siguiente, ya tengo que volver a entrenar, porque siempre hay alguien ahí fuera intentando vencerme. Y cuando pierdo, es lo mismo: hay que volver mejor. Eso es exactamente lo que hice. Fui a casa, respiré un poco y regresé al gimnasio. Pedí a Hunter [Campbell] y a la UFC pelear en Brasil, frente a mi familia y mi gente. Eso sería mágico. Y gracias a Dios, está sucediendo", declaró Oliveira tras confirmarse su regreso.

CAMBIO DE RIVAL

Sin embargo, a tan solo un mes del evento, Fiziev se cayó por lesión. La promotora reaccionó rápido y encontró sustituto: Mateusz Gamrot, un rival de perfil completamente distinto. El polaco, uno de los mejores grapplers de la división, aporta un estilo opuesto al de Fiziev, quien destaca por su striking técnico y su dominio del Muay Thai, disciplina que enseña en el prestigioso gimnasio Tiger Muay Thai de Tailandia, uno de los más reputados del planeta.

Para alivio del brasileño, Gamrot no es un gran finalizador. Posee un registro profesional de 25-3 (8-3 en UFC), con solo un 32% de victorias por KO/TKO, y llega a Río tras imponerse por decisión mayoritaria a Ľudovít Klein en mayo. En 2024 cayó por poco ante Dan Hooker, pero cuenta en su currículum con triunfos ante Arman Tsarukyan, Rafael Dos Anjos, Jalin Turner y el propio Fiziev (por lesión).

Aun así, el peligro es real. Gamrot ha enfrentado a los mejores nombres del peso ligero y buscará dar la gran campanada en Brasil. Para Oliveira, en cambio, el combate tiene sabor a juicio final: una nueva derrota, especialmente por finalización, podría precipitar un retiro que pocos quieren imaginar. En casa, ante su gente, Do Bronx se juega mucho más que una victoria: se juega la redención, el orgullo y quizás el último gran capítulo de su historia en la UFC.