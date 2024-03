Chandler 'oficializa' la vuelta de McGregor a la UFC: "Hay acuerdo total..."

El anuncio oficial del combate más esperado de la UFC en este 2024 está más que nunca. El pleito entre Chandler y McGregor ya tiene la aprobación de ambos, que durante los últimos días han dado por hecho que ocurrirá este verano. El estadounidense fue el último en 'oficializar' la contienda en una entrevista con TMZ.

La cosa viene de lejos. Desde que ambos peleadores protagonizaran el TUF 31 como entrenadores de sus respectivos equipos, ya se notaba la tensión en el ambiente y los rumores apuntaban a la misma dirección. Si McGregor decidía volver a la UFC tras su periplo de tres años fuera de los octágonos, Michael Chandler era el candidato perfecto para batirse en duelo, dos personalidades excéntricas y carismáticas.

"Ya tengo la confirmación oficial, sucederá en verano. No te puedo decir la fecha exacta" afirmó Chandler en una entrevista que concedió a TMZ este viernes, veterano luchador que estuvo 10 años en Bellator, la segunda máxima promotora de MMA, antes de dar el salto a UFC en 2020.

La última vez que vimos al estadounidense dentro del octágono fue en noviembre de 2022, cita en la que perdió con Dustin Poirer, otro enemigo acérrimo de McGregor. Con tan solo 5 peleas en UFC, Chandler ostenta un balance de 23-8-0 como profesional, con 2 victorias y 3 derrotas dentro de la promotora de Dana White.

"La situación actual es que tenemos un acuerdo. Pelearemos en verano. Dejamos al público que especule sobre la fecha pero pasará seguro. Siempre ha sido entre Conor y yo" aseguró en la entrevista Chandler. Según apuntan los rumores, el tan esperado combate podría tener lugar en el UFC 303 que tendrá lugar el 29 de junio en Las Vegas, Nevada.

Las palabras de McGregor

Hace unos pocos días fue el turno del irlandés en hablar sobre este evento, en ese caso en una entrevista a ESPN. "Tuvimos la confirmación hace unos días de que está todo listo. 'The Mac', 'The Notorius' volverá al octágono de la UFC este verano".

"Callate, Michael, p*** imbécil. Ese hombre no calla, lo he visto en RAW. Me gusta, y lo voy a machacar" aseguró el que fuera doble campeón del mundo y hombre más mediático que haya visto la UFC en toda su historia. "Si lo digo, lo hago. Si lo digo, se hace realidad. Fin" fueron las palabras de Conor sobre este combate.