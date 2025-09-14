El cazador, cazado: Diego Lopes apaga la estrella de Jean Silva en Noche UFC

La caída en desgracia de los Fighting Nerds ha pasado en apenas una semana de París a San Antonio. Si en la ciudad del amor fueron Caio Borralho y Mauricio Ruffy quienes salieron con el corazón roto del octágono, en Noche UFC le tocó probar la amargura a su alumno más aventajado: Jean Silva, que encabezaba la velada frente a su compatriota con alma mexicana, Diego Lopes.

La tensión se palpó durante toda la Fight Week y estalló en cuanto sonó la campana. Tras un saludo cordial con los puños, los dos salieron a la guerra. Bastaron unos segundos para entender que aquello no iba a durar demasiado: ambos poseen dinamita en las manos y en las 145 libras son dos de los noqueadores más temidos. “The Lord”, más estático y paciente, buscaba desgastar lo mínimo, soltando peligrosísimas patadas frontales que rozaban el mentón de Lopes. Pero una giratoria mal ejecutada le costó caro: Diego aprovechó el error para llevar la pelea al suelo.

El trabajo en la Universidad de Oklahoma, donde Lopes había pulido su wrestling, se notó de inmediato. Capturó la espalda, derribó con autoridad y se aseguró la montada completa. Desde ahí desató un ground and pound brutal: codos y martillos que hicieron tambalear a Silva y que por momentos estuvieron a milésimas de provocar la detención del árbitro. Con la frente abierta y respirando con dificultad, Jean sobrevivió a duras penas y logró levantarse en el último minuto, conectando un par de manos potentes que recordaban su letal striking. Aun así, el asalto caía claramente para el chico del Lobo Gym (41-7 en golpes significativos).

Un cruce de codazos le da el TKO a Lopes

En la reanudación, un Silva más castigado decidió jugarse todo a su terreno: la corta distancia y los intercambios violentos. Desató su arsenal de derechas curvadas y codos giratorios que podrían haber derribado a cualquiera… menos a Diego Lopes, cuyo mentón ya había sido probado contra Volkanovski. El segundo round fue un auténtico festival para el espectador: dos hombres lanzándose todo para arrancarse la cabeza. Silva apretaba con hachazos desde todos los ángulos, pero Lopes respondió con la misma moneda. En uno de esos giros, el mexicano-brasileño cazó con precisión quirúrgica el lateral de la cabeza de Silva. Jean se desplomó como un saco, y unos golpes de más bastaron para que el árbitro detuviera la pelea. TKO y locura desatada en el Frost Bank Center.

El chico del mohawk rebelde había frenado de golpe el meteórico ascenso de Silva. El pupilo estrella de los Fighting Nerds quedó sentado contra la jaula, con el rostro ensangrentado y la mirada perdida. La tensión se trasladó incluso al poscombate: hubo empujones entre los equipos y el propio Silva, frustrado, llegó a propinar un golpe en la nuca a Lopes, dejando claro que la rivalidad está lejos de apagarse.

Con esta victoria, Diego Lopes vuelve a colarse en la élite del peso pluma. Muchos se sintieron decepcionados por su actuación titular contra Volkanovski en abril, pero este triunfo contra uno de los “cocos” de la división lo coloca otra vez en la pelea grande, compartiendo fila con nombres como Lerone Murphy.