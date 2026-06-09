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Entramos en la casa de Ilia Topuria en Madrid: más de 2.500 metros cuadrados con gimnasio completo, spa privado y una piscina infinita
La vivienda, que está en venta, tiene un valor de casi 3 millones de euros, con piscina y garaje para 6 coches
Tras un parón temporal a finales de 2025 por motivos personales y legales, Topuria podremos ver de nuevo en acción a Topuria el próximo 14 de junio ante Justin Gaethje en la Casa Blanca, en el combate estelar para defender su cinturón del peso ligero frente a la atenta mirada del presidente Trump y los allí presentes.
Un giro en la vida del luchador
No obstante, la vida personal del luchador ha tenido un impacto significativo en este periodo. Topuria finalizó su relación con Giorgina Uzcategui y se enfrentó a un complejo proceso legal relacionado con su hija en común.
La mansión de Las Lomas, a la venta
A todo esto, se ha puesto en venta la residencia que compartía con Uzcategui, valorada en cerca de 3 millones de euros. La vivienda, ubicada en la exclusiva urbanización de Las Lomas en Boadilla del Monte, se caracteriza por su arquitectura contemporánea y un diseño que combina lujo, amplitud y privacidad.
Construida sobre una parcela de más de 2.500 metros cuadrados, la propiedad ofrece grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural y generan una sensación de continuidad entre el interior y los jardines exteriores.
El inmueble dispone de numerosas comodidades de alto nivel. Entre ellas se encuentran un spa privado, un gimnasio completo, una piscina infinita con jacuzzi integrado y un garaje con capacidad para seis vehículos. La distribución interior se desarrolla en varias plantas, con dormitorios en suite que ofrecen vestidores amplios y baños de diseño.
La cocina está totalmente equipada con electrodomésticos de última generación y cuenta con una isla central que conecta con el comedor y las áreas de ocio. Las estancias comunes están pensadas tanto para el descanso como para el entretenimiento, con salones amplios y zonas diferenciadas para invitados y familia.
El exterior, con barbacoa y piscina
El exterior de la propiedad es igualmente impresionante. Los jardines han sido diseñados con zonas de recreo, terraza y barbacoa, mientras que la piscina exterior tiene vistas despejadas y privacidad total. La urbanización cuenta con seguridad privada 24 horas, amplias áreas verdes y calles tranquilas, es decir, está en un entorno seguro y exclusivo para los residentes.
Además, es el lugar de figuras reconocidas del deporte y la música, por tanto, está en un entorno selecto y prestigioso. También está próxima a centros educativos de alto nivel, hospitales y zonas comerciales, convirtiéndola en una de las áreas más codiciadas de la Comunidad de Madrid.
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