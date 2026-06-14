Cartelera UFC Freedom 250: horarios, orden de los combates y cuándo pelea Topuria

El día es hoy. La UFC se viste de gala para un evento histórico frente a los jardines de la Casa Blanca con un espectacular recinto que conmemorará el 250 aniversario de los Estados Unidos y el 80 cumpleaños de su presidente Donald Trump. Con el espectacular combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje como plato principal, los aficionados a las artes marciales mixtas se preparan para una velada legendaria.

Más allá de la expectación entorno a la defensa del cinturón del peso ligero del 'Matador', la cartelera que nos depara la madrugada del domingo 14 de junio al lunes 15 en España tendrá hasta siete peleas de grandísimo nivel que pondrán a prueba los cimientos de un evento numerado nunca antes visto en esta compañía.

CARTELERA DEL UFC FREEDOM 250 EN LA CASA BLANCA

Ilia Topuria vs Justin Gaethje | Pelea por el título del peso ligero

| Pelea por el título del peso ligero Alex Pereira vs Ciryl Gane | Pelea por el título interino del peso pesado

Sean O'Malley vs Aiemann Zahabi | Peso gallo

Josh Hokit vs Derrick Lewis | Peso pesado

Mauricio Ruffy vs Michael Chandler | Peso ligero

Bo Nickal vs Kyle Daukaus | Peso medio

Diego Lopes vs Steve García | Peso pluma

Cartelera completa del UFC Freedom 250 / UFC

HORARIO DEL UFC FREEDOM 250 Y ORDEN DE LOS COMBATES

El evento está programado para la noche del domingo 14 de junio en Estados Unidos, lo que en España se traduce en la madrugada del domingo 14 al lunes 15.La cartelera principal comienza sobre las 02:00 horas (CEST), arrancando con el Diego Lopes vs Steve Garcia en el peso pluma.

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El combate coestelar entre Pereira y Gane está previsto para las 04:30 horas (CEST) en España, por lo que la pelea de Topuria y Gaethje podría arrancar hacia las 05:00 horas (CEST) aproximadamente.