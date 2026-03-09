Cartelera UFC Casa Blanca: Ilia Topuria vs Justin Gaethje, fecha y combates ante Donald Trump

Se acabó el culebrón de la Casa Blanca. Tras meses de rumores, filtraciones y especulaciones, la UFC anunció finalmente la cartelera del evento especial con el que se conmemorará el 250 aniversario de Estados Unidos y el 80º cumpleaños de Donald Trump, gran aficionado a las artes marciales mixtas y aliado histórico de Dana White, presidente de la promotora.

En lo deportivo, la gran noticia es la presencia de Ilia Topuria como protagonista absoluto de la velada. El hispanogeorgiano, actual campeón del peso ligero y una de las mayores superestrellas de la UFC, se enfrentará a Justin Gaethje en el combate estelar. El duelo servirá para unificar los cinturones absoluto e interino de las 155 libras y marcará la primera defensa titular de ‘El Matador’ en el peso ligero tras casi un año sin competir.

Lo que pudo ser... y no fue

Topuria debía haber regresado originalmente en el primer evento numerado de la era Paramount+ el pasado mes de enero, pero solicitó tiempo a la UFC para resolver asuntos personales derivados de su separación y el proceso de custodia de su hijo. Una vez solucionada la situación y de vuelta en su centro de entrenamiento, las negociaciones se reactivaron rápidamente para cerrar su regreso.

Makhachev, peleador de UFC / UFC

Según adelantaron medios como Marca o DoberdanMMA, la pelea inicialmente prevista para encabezar el evento era Topuria vs. Islam Makhachev, un enfrentamiento entre los dos mejores peleadores del planeta. Sin embargo, la negociación se cayó en el último momento por el lado del daguestaní y la UFC optó por ofrecer el puesto a Gaethje, actual campeón interino del ligero.

El hispanogeorgiano, que mantiene un impecable récord de 17-0, tratará de conservar su invicto frente a una de las leyendas más violentas del deporte. ‘The Highlight’, con 37 años, buscará convertirse por primera vez en campeón indiscutido del peso ligero en la que será su tercera oportunidad por el título, tras caer anteriormente ante Khabib Nurmagomedov y Charles Oliveira. Sobre el papel, Topuria parte como favorito tras una racha histórica de nocauts ante Alexander Volkanovski, Max Holloway y el propio Oliveira.

'Poatan', telonero de Topuria

La cartelera tendrá como combate coestelar a otra de las grandes estrellas de la UFC: Alex Pereira. El brasileño dejó recientemente vacante el cinturón del semipesado para subir al peso pesado y se enfrentará a Ciryl Gane por el título interino de la división. ‘Poatan’ se acerca así a la posibilidad de conquistar una tercera corona en distintas categorías, aunque el duelo soñado para muchos aficionados era ante Jon Jones, cuyo regreso a la jaula parece ahora más improbable que nunca.

El evento contará con solo seis combates, en una velada diseñada para desplegar una logística sin precedentes en los jardines de la Casa Blanca. Entre los protagonistas también estarán dos figuras estadounidenses: Sean O’Malley y Michael Chandler. ‘Suga’, que volvió a la senda de la victoria ante Song Yadong en el UFC 324, se medirá a Aiemann Zahabi, un combate que podría devolverlo a la conversación por el título del peso gallo. Chandler, por su parte, tendrá una prueba mucho más exigente ante Mauricio Ruffy, uno de los strikers más creativos y peligrosos del roster.

Noticias relacionadas

La cartelera se completará con Bo Nickal vs. Chris Daukaus en el peso medio y Diego Lopes vs. Steve Garcia en el peso pluma, dos combates que abrirán una noche histórica bautizada como “UFC Freedom 250”, un evento que promete convertirse en uno de los más mediáticos de la historia de la promotora.