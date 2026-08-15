Cartelera del UFC 330: horarios, orden de los combates, y cuándo pelea Islam Makhachev y Joel Álvarez

Se avecina una noche histórica en la UFC. Islam Makhachev defiende el campeonato del peso wélter ante Ian Machado Garry en el combate estelar del UFC 330, celebrado hoy en en el Xfinity Mobile Arena de Philadelphia. El ruso afronta una prueba muy diferente por las características del irlandés, un peleador largo, móvil y especialmente peligroso cuando consigue administrar la distancia.

La principal batalla estará en el espacio. Garry tratará de mantener el combate en pie, utilizando su movilidad y variedad de golpeo, mientras que Makhachev buscará recortar el octágono, llevarlo hacia la jaula y explotar su superioridad en el clinch y la lucha. La capacidad del aspirante para defender los derribos y evitar quedar atrapado contra la reja puede resultar decisiva.

La cartelera contará también con presencia española. Joel Álvarez se enfrentará a Chidi Njokuani en el peso wélter, un duelo peligroso para el asturiano tras entrar en corto aviso ante un rival con experiencia y potencia en el golpeo. El peleador español tendrá en su poder de striking y su capacidad de finalización una de sus principales armas.

Cartelera UFC 330 / Twitter

Cartelera del UFC 330 y orden de los combates

Inicio de la cartelera estelar: 21:00 hora local (03:00 hora España)

Islam Makhachev vs Ian Machado Garry | campeonato mundial del peso wélter

Mackenzie Dern vs Gillian Robertson | campeonato mundial femenino del peso paja

Charles Johnson vs Jose Ochoa | peso mosca

Mansur Abdul-Malik vs Dustin Stoltzfus | peso medio

Edson Barboza vs Esteban Ribovics | peso ligero

Inicio de la cartelera preliminar: 19:00 hora local (01:00 hora España)

Joel Álvarez vs Chidi Njokuani | peso wélter

Jalin Turner vs Kauê Fernandes | peso ligero

Donte Johnson vs Eric McConico | peso medio

Vicente Luque vs Tresean Gore | peso medio

Inicio de la cartelera de los primeros preliminares: 17:00 hora local (23:00 hora España, CEST)

Rafael Tobias vs Lucas Fernando | peso semipesado

Neil Magny vs Ramiz Brahimaj | peso wélter

Myktybek Orolbai vs Jeremiah Wells | peso wélter

Makhachev, peleador de UFC / UFC

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL UFC 330

El UFC 330 se disputa en la madrugada del sábado 15 al domingo 16 de agosto de 2026 en el Xfinity Mobile Arena de Philadelphia, con Islam Makhachev e Ian Machado Garry peleando en el combate estelar dentro de la categoría del peso wélter. Para los aficionados españoles, la velada arrancará de madrugada: los primeros preliminares están previstos para las 23:00 horas, la cartelera preliminar comenzará en torno a las 01:00 y la cartelera estelar dará inicio a partir de las 03:00 de la madrugada (hora peninsular).

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En España, el evento se podrá seguir en directo a través de la plataforma Max, que ofrece la señal de Eurosport para la cartelera principal y las peleas preliminares. Será necesario disponer de una suscripción activa a Max para poder ver íntegra la velada. En Sport, además, ofreceremos el seguimiento de toda la última hora del evento en directo, con la última hora de todos los combates.