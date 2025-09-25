Carlos Ulberg vs Dominick Reyes en UFC Perth: Horario, dónde ver por TV y cartelera completa

Arranca una semana de MMA con aroma oceánico: la UFC vuelve a Perth este sábado 27 de septiembre (madrugada del domingo 28 en España) con un Fight Night encabezado por un duelo clave del peso semipesado entre el neozelandés Carlos Ulberg y el mexico-estadounidense Dominick Reyes en el RAC Arena.

Ulberg (12-1-0), conocido como 'Black Jag', llega como nº3 del ranking y Reyes (15-4-0), 'The Devastator', como nº7, en un choque que puede ordenar la cola del aspirante con el título de las 205 libras reactivándose la semana siguiente en UFC 320. La sede del evento es el RAC Arena de Perth, con fecha local del domingo 28. Habrá que madrugar de lo lindo en España.

El contexto no deja dudas sobre el calibre de una pelea estelar que compensa el resto del evento: Ulberg, en plena madurez competitiva y afianzado entre los tres mejores de la división, aterriza en Perth con una racha que lo ha instalado en la conversación por el título. Reyes, exretador al cinturón, encara la oportunidad de revalidar estatus contra un rival de altura.

LA CARTELERA COMPLETA DEL UFC FIGHT NIGHT PERTH

Cartelera principal:

Carlos Ulberg vs Dominick Reyes (semipesado)

Jimmy Crute vs Ivan Erslan (semipesado)

Jack Jenkins vs Ramon Taveras (pluma)

Jake Matthews vs Neil Magny (wélter)

Tom Nolan vs Charlie Campbell (ligero)

Cartelera preliminar:

Justin Tafa vs Louie Sutherland (peso pesado)

Navajo Stirling vs Rodolfo Bellato (semipesado)

Loma Lookboonmee vs Alexia Thainara (paja)

Jonathan Micallef vs Oban Elliott (wélter)

Cameron Rowston vs Andre Petroski (medio)

Colby Thicknesse vs Josias Musasa (gallo)

Jamie Mullarkey vs Rolando Bedoya (ligero)

Michelle Montague vs Luana Carolina (gallo femenino)

Brando Pericic vs Elisha Ellison (pesado)

La cartelera del UFC Perth / UFC

HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC PERTH EN ESPAÑA

La UFC fija el comienzo de las peleas preliminares a las 19:00 ET del sábado en horario australiano, y del cartel principal a las 22:00 ET. Trasladado a la península ibérica en horario de verano (CEST, UTC+2), las preliminares arrancán a la 01:00 horas de la madrugada del sábado al domingo 28 de septiembre y el cartel principal comienza a las 04:00 horas.

Eurosport es quien tiene los derechos televisivos del evento en España y se puede ver en streaming a través de la app o web de HBO MAX. Otra opción, especialmente para los preliminares, es UFC Fight Pass, disponible en la app de la UFC.