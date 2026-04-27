Carlos Prates, el artista del KO que la UFC quiere convertir en super estrella

Carlos Prates (23-7) no es campeón, ni siquiera ha peleado aún por el título de la UFC, pero su nombre ya empieza a sonar como el de una de las grandes estrellas emergentes de la compañía. El brasileño, carismático y sin filtros, se ha ganado al público a base de nocauts espectaculares y actuaciones memorables en una división del peso wélter cargada de talento, donde nombres como Joel Álvarez también buscan abrirse paso.

Este fin de semana, en Perth, Prates protagoniza uno de los combates más atractivos del año frente a Jack Della Maddalena (18-3). El brasileño llega lanzado, con dos KO consecutivos, y dispuesto a aguar la fiesta al australiano en su propia casa. Mientras ‘The Nightmare’ atraviesa el mejor momento de su carrera, Della Maddalena compite ante su público con la necesidad de redimirse tras la dura derrota sufrida meses atrás.

Aquella noche de noviembre, el australiano no pudo hacer nada ante el dominio de Islam Makhachev, que lo superó con claridad para proclamarse campeón del peso wélter. Fue un golpe duro para JDM, que ahora busca reconstruir su camino hacia el cinturón, mientras el daguestaní apunta a una defensa ante Ian Machado Garry en verano.

El duelo de Perth puede marcar el futuro inmediato de la división. Dos de los mejores strikers del momento, pero con estilos muy distintos. Prates basa su peligro en la potencia, la creatividad y la capacidad de encontrar el golpe definitivo desde cualquier ángulo. Della Maddalena, por su parte, es un boxeador mucho más técnico, preciso y metódico, capaz de controlar el ritmo y castigar con volumen.

Viene de dos KO's descomunales

El brasileño parte con ligera ventaja tras sus últimas actuaciones. En noviembre noqueó al excampeón Leon Edwards en el Madison Square Garden, y meses antes firmó uno de los highlights del año al acabar con Geoff Neal con un espectacular codo giratorio. Su arsenal es más variado y, sobre todo, más impredecible. La gran incógnita será si el australiano decide introducir la lucha en su plan de combate para neutralizar esa amenaza constante. A sus 32 años, Prates está en un momento perfecto para dar el salto definitivo al estrellato. Su punto de cocción es perfecto, y un triunfo contundente ante JDM haría su figura todavía más grande.

En el combate coestelar, el foco estará en Quillan Salkilld, una de las grandes promesas australianas y uno de los rookies más impactantes de 2025. Enfrente tendrá a un veterano curtido en mil batallas como Beneil Dariush, que atraviesa un momento complicado pero sigue siendo una prueba de fuego para cualquier aspirante.

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Para Salkilld, una victoria —especialmente si llega por finalización— podría catapultarlo directamente a la zona noble del peso ligero. Para Dariush, es una cuestión de orgullo… y de supervivencia competitiva.