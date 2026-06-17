Carlos Fernández-Vega, oftalmólogo, sobre la lesión de Topuria: "Seguir peleando con esa fractura fue un riesgo real"

Ilia Topuria perdió ante Justin Gaethje. Pero más allá del resultado, lo que dejó aquel combate fue una pregunta que sobrevoló las redes y los corrillos de aficionados a la MMA durante días: ¿cómo de grave fue realmente la lesión en el ojo del hispano-georgiano? La deformación visible en la zona periorbitaria encendió todas las alarmas. Para entender qué ocurrió dentro de ese hueso y qué implica de cara a su carrera, Diario Sport habló con el Dr. Carlos Fernández-Vega González, especialista del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega.

Lo primero que aclara el doctor es que "la órbita es una cavidad ósea formada por siete huesos cuya función es alojar y proteger el globo ocular". Cuando un impacto de alta energía golpea esa zona, la presión puede fracturar las paredes más delgadas, especialmente el suelo y la pared medial. A esto se le llama fractura por estallido o blow-out. "El objetivo inicial no es únicamente confirmar la fractura ósea, sino descartar lesiones asociadas del globo ocular, el nervio óptico o la musculatura extraocular", explica el especialista.

La imagen que muchos vieron de Topuria con la cara hinchada no significaba necesariamente que el hueso estuviera desplazado. "En la fase aguda, el edema de los tejidos blandos y el hematoma periorbitario pueden producir una deformidad muy llamativa sin que exista desplazamiento de los fragmentos óseos", apunta Fernández-Vega. Según el último parte médico, la de Topuria fue una fractura sin desplazamiento.

Estado físico actual de Ilia Topuria tras la UFC 250 Freedom en la Casa Blanca. / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Lo que más preocupa al especialista es precisamente que el campeón siguiera peleando con esa lesión sin que estuviera diagnosticada. "Un nuevo impacto puede terminar generando o aumentar el desplazamiento de la fractura, favorecer el atrapamiento muscular o incrementar un sangrado orbitario", advierte. Y en el escenario más grave, si existe un hematoma retrobulbar, la presión acumulada detrás del ojo puede comprometer el nervio óptico. En ese caso, la pérdida de visión deja de ser hipotética.

Las señales de alarma que deben activar una atención urgente incluyen disminución de agudeza visual, visión doble, dolor intenso con los movimientos oculares, proptosis progresiva o respuesta anómala de la pupila. También hay que vigilar la pérdida de sensibilidad en la mejilla o el párpado inferior, síntoma que puede indicar afectación del suelo orbitario.

WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS). El hispano-georgiano Ilia Topuria finalizó con la cara ensangrentada en su derrota ante el estadounidense Justin Gaethje en un combate de la UFC celebrado en la Casa Blanca en Washington ante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Topuria no pudo revalidar su título mundial. EFE/ Octavio Guzmán / Octavio Guzmán / EFE

Respecto a las secuelas, el doctor es preciso: la fractura aislada rara vez provoca pérdida visual permanente, pero las complicaciones sí pueden dejarla. La diplopía persistente (visión doble crónica) por atrapamiento muscular, el enoftalmos (hundimiento del globo ocular) o las lesiones directas sobre el nervio óptico son los riesgos más relevantes a largo plazo.

¿Cuándo puede Topuria volver al octógono?

"No existe un plazo estandarizado", responde Fernández-Vega. La vuelta debe basarse en criterios clínicos: consolidación ósea, recuperación total de la movilidad ocular, ausencia de visión doble y función visual íntegra. En deportes de contacto, además, "es recomendable confirmar que la órbita ha recuperado una resistencia suficiente para minimizar el riesgo de una nueva lesión antes de autorizar el regreso a la competición".

La MMA, concluye el especialista, no ofrece protección posible ante este tipo de impactos. El casco está prohibido en competición profesional y ningún elemento puede absorber golpes de esa energía en la región orbitaria sin cambiar la naturaleza del deporte. La única prevención real es el diagnóstico precoz y respetar los tiempos de recuperación.