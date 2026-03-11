El canario Hecher Sosa, 'afilado' para su debut en UFC: "Nadie apostó por mí; es el premio al trabajo de diez años"

Hecher Sosa (14-1) ya está en fight week. El canario, que llega a la UFC tras años de trabajo y sacrificio desde Lanzarote, atiende (y no por primera vez) a SPORT desde Las Vegas para contar cómo está viviendo el salto a la élite, lo que ha significado para él entrenar en el Performance Institute rodeado de estrellas y cómo ha transformado un periodo personal durísimo en energía para competir. Con el debut del 14 de marzo ante Luan Lacerda en el horizonte, analiza también a su rival y deja claro el enfoque con el que piensa salir a la jaula: “Yo soy un cazador y el sábadoo voy a salir a cazar”.

Hecher, si tuvieras que definir esta semana con una palabra, ¿cuál sería?

Increíble. Al final es un sueño que estoy viviendo, un sueño que he hecho realidad con tanto esfuerzo, trabajo y dedicación. Estar aquí rodeado de los mejores… la semana pasada fue la fight week de Max Holloway y Charles Oliveira, y estar aquí rodeado de superestrellas, sentirte uno más, es un sueño. La verdad es que es un premio a todo el trabajo que he hecho durante 10 años para estar donde estoy. Lo estoy viviendo como un niño chico, lo estoy gozando.

Permíteme enseñarte esto: en una entrevista que hicimos hace un año y medio o dos, dijiste “estoy a un paso de cumplir mi sueño”. Ahora ya estás en la UFC. ¿Se te está haciendo difícil digerir todo esto?

Al final, ahora estoy viviendo mi sueño. Estaba a un paso de cumplirlo y ahora lo estoy viviendo. Algo que tanto había pensado, algo que tanto había soñado, algo que tanto había proyectado en mi mente… lo estoy viviendo a día de hoy y te digo que lo estoy disfrutando muchísimo.

El estar aquí día a día, usar las instalaciones del PI y trabajar de tú a tú con peleadores de UFC… ayer estaba entrenando y estaba con Merab, con Sterling… al final estás con ellos ahí de tú a tú y eso te hace tener una confianza increíble.

Lacerda vs Sosa / UFC

Como tú bien dices, vengo de una isla pequeña, Lanzarote: 150.000, ahora 170.000 habitantes. De las Islas Canarias, que no salen ni en el mapa. Si tú pones el Google Maps tienes que darle al zoom por 50 para verlo, ¿no? Y estoy aquí, tío. Estoy aquí peleando con los mejores del mundo, con gente que tiene gimnasios increíbles, con 20 peleadores de UFC, midiéndome con ellos de tú a tú. Mi rival, sin ir más allá, entrena con José Aldo en la Union MMA, un gimnasio mítico de las MMA.

Y yo desde Lanzarote, ¿sabes? Entrenando entre APC y Lanzarote, cogiendo aviones, estando lejos de mi familia y demás. Pero te digo: he luchado tanto por mi sueño que me ha generado y me ha creado un carácter que creo que otras personas, al tenerlo más fácil que yo, no tienen. Y ese hambre es el que me hace ser quien soy, el que me hace estar donde estoy y el que me hace ir siempre a por más.

Hecher, todos sabemos lo que pasó en septiembre en el Contender y todo lo que sucedió con el fallecimiento de tu padre. Sin entrar en detalles, ¿hay algo que te puedas llevar de vivir ese dolor, ya no solo como atleta, sino como ser humano?

Sin duda. La verdad es que, a ver… en su momento yo siempre me digo frases a mí mismo. Tengo un autodiálogo continuo conmigo para motivarme, para hablarme, para relajarme… para todo. Siempre hay una automotivación y un autodiálogo muy fuerte y muy profundo conmigo mismo, y yo lo usé en su momento como fuerza.

Después también vino un golpe de realidad, hay que ser sincero, y me dio un bajón muy, muy fuerte. Estuve unos meses pasando un duelo muy fuerte y sentía que no era feliz. Estaba en la UFC y no era feliz. No tenía a mi padre para contárselo, todo el mundo me pedía muchas cosas: “tienes que estar aquí”, me hablaba mucha gente y tal. Y yo sentía que estaba pasando por un duelo y que nadie respetaba ese duelo, ¿no? Que solo estaban mirando por ellos o por sus intereses, y lo pasé un poco mal.

Pasé una temporada oscura, pero ese tocar fondo y esa temporada oscura me hizo darme cuenta de qué me hace feliz de verdad. Me hace feliz estar aquí, me hace feliz mantenerme sano, me hace feliz pelear. Me hace feliz estar en fight week, me hace feliz cumplir un sueño. Me hace feliz ver a mi familia pendiente de mí, con brillo en los ojos y adrenalina de que yo pelee. Me hace feliz que mi pareja y mi equipo estén aquí conmigo y que todos estén viviendo esto como una experiencia increíble al entrenar en un gimnasio como este.

Me hace feliz el amor, me hace feliz el deporte, me hace feliz las cosas positivas. Me centro solo en eso y me enfoco solo en eso, y me da una fuerza que no está pagada. Esa fuerza no se consigue con odio, con rencor ni con nada de eso. Esta fuerza se consigue con amor y buena vibra.

Vamos a hablar del combate. Tu rival se anunció de una forma bastante caótica y es un nombre que quizá ni el público tenía tan controlado. ¿Qué nos puedes decir de él?

Creo que es un peleador muy aguerrido, que usa ese cruce, ese ir hacia adelante sin temor, para capitalizar lo que él quiere, que es cerrar la lucha y buscar el jiu-jitsu. Tiene unos scrambles muy peligrosos donde en cualquier sitio te saca una finalización.

Creo que es un peleador que están subestimando, que me dan muy como favorito. Yo me siento favorito, pero respeto a mi rival. Creo que tiene mucho peligro y que no me puedo relajar ni confiar. Todos los que están aquí en UFC son peleadores de élite, llegan aquí por algo. Si solo llega el 0,02% de los peleadores a UFC es por algo, no llega cualquiera. Así que aquí todos son buenos: no te puedes relajar ni confiarte.

Sosa en el Contenders Series's / UFC

Pero yo confío en mí. Dentro del respeto que le tengo a él, confío en mí, en mis posibilidades, en mi trabajo. Tengo una velocidad increíble en el golpeo, estoy afilado, estoy rápido, soy más alto que él… soy más alto que él seis centímetros. No me canso, cosa que él sí. Tengo buena lucha, buena defensa de lucha, buen anti-jiu-jitsu. Tengo las armas y las herramientas para ganarle.

Entonces él vendrá con sus armas, con su arsenal, y yo tengo el mío. Y a ver qué arsenal se impone este 14 de marzo en la jaula. Yo confío 100% y plenamente en mí. Siempre desde el respeto hacia él, pero voy a ir a acabarlo. Voy a ir a acabarlo.

Tú siempre has demostrado ser un peleador que sale a imponer su estilo. Esa rapidez, esos codos, esas rodillas, ese clinch… ¿vamos a ver a Hecher a tope desde el primer minuto?

100%. Yo soy un cazador y el día 14 de marzo voy a cazar. Sé que él saldrá aguerrido y demás, pero es que él no ha peleado con nadie como yo. No ha peleado con nadie como yo.

He visto todas sus peleas y la gente sale más pausada, no tienen tanto ritmo, no son tan agresivos en el striking. Soy el peleador más complicado que ha tenido. Y si yo tengo que preocuparme de su jiu-jitsu —que está claro, porque tiene su arma—, él tiene que preocuparse de una lista, vamos. Tiene que preocuparse de mis codos. Mira cómo tengo las manos, los nudillos: pelados, afilados.

Y yo entiendo que si a él le sale su juego yo estaré jodido, pero así es cada pelea.

En caso que que las cosas no salgan bien en el primer asalto: ¿cómo se prepara Hecher Sosa para un combate en el barro?

Si él embarra la pelea y demás, se va a cansar mucho y se va a arrepentir. Que se dé como sea. No es lo que yo busco pero sé sacarle provecho a ese problema. Si ya en el primer minuto no va a tener el ritmo que yo tengo, cuando me lleve a la reja y me luche.. va a estar perdido. Yo presión no tengo ninguna, tengo un 14-1, presión tenía cuando estaba fuera de UFC y tenía que hacer los deberes, cuando estaba en FCR y WOW y no me llamaban. "Como tenga un mal día, la cago", pensaba. Pero ahora qué presión voy a tener. Soy un chico de barrio, estar aquí y tener un país en vilo..nadie apostaba un duro por mí. No hay presión.

¿Qué mensaje tienes para Hecher Sosa que lo apostó todo por este deporte ahora que está donde siempre soño?

Le diría lo que me decía mi padre: "Lucha por tus sueños porque para un trabajo de oficina de 8 horas con tu jefe tienes toda la vida. Luchar por lo que amas es ahora o nunca". Y yo siempre fui fiel a sus palabras y lo he hecho. Le diría a ese Hecher Sosa que haga caso a su padre y a la gente que le quiere. Lucha hermano que todo va a merecer la pena. Nunca nadie me regaló nada: he cambiado de equipo, me he llevado traiciones... cada cicatriz me ha hecho más fuerte

Una predicción para este sábado

Mi rival saldrá aguerrido buscando el suelo. Se puede llevar una rodilla. Mi ritmo se impondrá. Si no consigo noquearlo en el primero será en el segundo. No tiene mi striking ni mi velocidad. Lo únioc que le queda es tirarse a la psiscina y agarrarse y tiene que ganar muchas batallas para llegar ahí. Con una sola mano puedo acabar esto. Haré el mejor debut de un español en la UFC.