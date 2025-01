Los campeones brillan en UFC 311: Makhachev somete a Moicano y Merab acaba con la mística daguestaní

El UFC 311 de Inglewood, Los Ángeles, nos regaló otra noche mágica de artes marciales mixtas, en la que vimos a dos campeones defender exitosamente su trono: Islam Makhachev y Merab Dvalishvili. La cartelera estelar estuvo marcada por un casi pleno de finalizaciones. Prochazka y Almeida fueron otros de los vencedores de la noche, mientras que Umar Nurmagomedov y Payton Talbott representaron la cruz, perdiendo ambos su condición de invictos.

Makhachev lo hace fácil

Islam Makhachev (27-1) ya es el peso ligero con más defensas exitosas del título en toda la historia, con hasta cuatro, siendo Renato Moicano (20-6-1) su última e inesperada víctima. El daguestaní debía enfrentar a Arman Tsarukyan en este combate estelar del UFC 311, aunque una lesión de espalda en la última fase de recorte de peso del armenio hizo saltar todo por los aires. El elegido no fue otro que 'Money' Moicano, número 10 del ránking, quien estaba programado en la cartelera para medirse a Beneil Dariush.

Brasileño y ruso se enfrentaron en una guerra en la que este último tenía todas las de ganar, y así fue. Renato consiguió conectar una mano recta que tambaleó la guardia de Islam y, acto seguido, el campeón llevó la pelea a su terreno, a ras de lona.

Nada pudo hacer Moicano para evitar el derribo, y ahí fue donde Makhachev cocinó la sumisión a fuego lento: un D'arce Choke que hizo palmear a su rival y permitió al campeón conseguir su decimoquinta victoria consecutiva en UFC, igualando la marca de Kamaru Usman. Ya tan solo está a una del récord de Anderson Silva. El luchador de Makhachkala sigue siendo el número uno en el libra por libra de la promotora, y nadie duda de que es el mejor del mundo. Actuación dominante del campeón en Inglewood.

Dvalishvili acaba con el 0 de Umar

Umar Nurmagomedov (18-1) llegaba como invicto a retar por el título del peso gallo que ostentaba Merab Dvalishvili (19-4). El escenario era perfecto para arrebatarle el oro: un combate coestelar que tenía todo para convertirlo en el nuevo monarca de las 135 libras y seguir así el legado de su apellido, con Khabib en su esquina. Las apuestas estaban en contra del actual campeón, un Merab que, una vez más, y como lleva demostrando durante un lustro, volvió a cerrar bocas y retuvo su cinturón con una actuación memorable. En la que posteriormente fue elegida como 'Pelea de la noche', 'The Machine' fue carburando con el paso de los asaltos y terminó llevándose la victoria por decisión unánime con puntuaciones de 48-47, 48-47 y 49-46. No fue un triunfo cómodo. El ruso comenzó llevándose el primer round, manteniendo la pelea de pie y negando a su rival sus intentos de derribo. Fue a partir del segundo asalto cuando Merab encontró su plan de juego y logró conectar buenos golpes en el rostro de Umar, a quien, ahora sí, la defensa del 'takedown' no le era tan eficiente y comenzaba a saborear la lona.

Ya a partir del tercero, Dvalishvili puso la velocidad de crucero y llevó el combate a su terreno, tirando otra vez de ese cardio que parece no agotarse nunca. En los dos últimos asaltos, los denominados como 'Championship rounds', un Merab sonriente y confiado demostró que, al menos esa noche, el wrestling georgiano superaba al daguestaní.

'La Máquina' consiguió así arrebatarle su condición de invicto a Nurmagomedov, quien saboreó la derrota por primera vez en su carrera. El ritmo de pelea y el IQ de Merab fueron demasiado. Con esta victoria, Merab añade otro prestigioso nombre más a su lista de víctimas en UFC: Yan, Cejudo, Aldo, O'Malley y ahora Umar. ¿Estamos ante el mejor peso gallo de la historia?

Prochazka y Almeida finalizan; a Talbott le entra el pánico escénico

Jiří Procházka (31-5-1) fue otro de los grandes vencedores de la noche al finalizar por TKO (golpes en el suelo) a Jamahal Hill (12-3) en un duelo de posibles contendientes al título del peso semipesado. El choque entre los dos excampeones de esta categoría no defraudó. Ambos libraron una gran batalla en el striking: el checo, con su heterodoxa pero característica guardia, lograba conectar algún crochet y trabajaba el jab, mientras que el estadounidense se hacía fuerte con los golpes al contrataque. Se repartieron los dos primeros asaltos, y Procházka culminó su obra en el tercero. Mandó una derecha al mentón que hizo caer a 'Sweet Dreams' al suelo, para más tarde asestarle unos puñetazos necesarios y obligar al árbitro a detener la contienda. El samurái vuelve a la senda de la victoria y estará muy atento a lo que suceda entre Pereira y Ankalaev en el UFC 313.

Jailton Almeida (22-3) no tuvo demasiado trabajo y consiguió finalizar a Serghei Spivac (17-5) a falta de siete segundos en el primer asalto, por golpes desde la posición de montada. El brasileño suma otra victoria dentro de la categoría reina y escala posiciones como un posible retador al trono. Son 8 victorias y tan solo 1 derrota en UFC para Almeida, cuya única caída en la promotora fue ante Curtis Blaydes. La gran decepción de la noche la protagonizó Payton Talbott (9-1), una de las joyas de la UFC en el peso gallo, quien sumó su primera derrota profesional ante el veterano Raoni Barcelos (19-5). Barcelos dominó al estadounidense durante los tres rounds para llevarse la decisión unánime.

RESULTADOS UFC 311