Cameron Smotherman, peleador del peso gallo de la UFC, sufre un desmayo después de cumplir con el peso en la báscula

Los cortes de peso son una de las facetas más duras para cualquier peleador de la UFC. Recortes drásticos para dar el peso sobre la báscula en el día del pesaje, con la presión de dar la cifra exacta para no perder dinero y seguir soñando con estar en la compañía más grande de las MMA en todo el mundo. En ocasiones, cuando uno somete a tales esfuerzos a su cuerpo en un periodo de tiempo tan corto, sacrificando la salud con saunas, cardio extremo, deshidratación y una alimentación muy rigurosa, el cuerpo puede decir basta.

A Cameron Smotherman, peleador del peso gallo de la UFC, le ha tocado vivir una escena de pesadilla para cualquier atleta de élite. En la previa de su pelea en el UFC 324 ante Ricky Turcios, la segunda en la cartelera preliminar tras el Adam Fugitt - Ty Miller, el peleador estadounidense ha sufrido un desmayo frente a los allí presentes tras dar el peso pactado sobre la báscula.

Noticias relacionadas

Con un récord profesional de 12-6-0, Smotherman llegaba a este combate tras sufrir dos derrotas en la UFC ante Ricky Simón y Serhiy Sidey, con la exigencia de responder con una victoria para no caerse de la élite. Entre tanto ruido en su cabeza, le ha tocado convertirse en viral tras sufrir un desmayo en pleno escenario del pesaje en directo y frente a miles de espectadores.