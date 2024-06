¿Cambio de planes radical para el Topuria-Holloway? Aparece una nueva fecha y sede

La UFC ya prepara el anuncio oficial para uno de los combates más esperados del segundo semestre de 2024. Max Holloway e Ilia Topuria, salvo cambio de planes radical, se enfrentarán en la que será la primera defensa del título del peso pluma del hispanogeorgiano. El calendario, un rompecabezas aún por descifrar.

TOPURIA Y HOLLOWAY QUIEREN 'BAILAR'

La mayor empresa de artes marciales mixtas sabe que tiene en sus manos una pelea muy lucrativa a nivel económico. Topuria volverá a subirse al octágono por primera vez desde que noqueó a Volkanovski en el UFC 298, proclamándose así campeón de las 145 libras y convirtiéndose en una de las mayores estrellas emergentes dentro de la compañía. Su descomunal talento y un carisma rebosante hacen de 'El Matador' un juguete muy valioso para Dana White y todos los matchmakers de la UFC.

Por otro lado está Holloway, excampeón del peso pluma y leyenda de las MMA que parece vivir ahora una segunda juventud. Es el monarca actual del cinturón del BMF ('Baddest Motherfucker') tras el KO histórico que le propinó a Gaethje en el UFC 300, una noche en la que retó a Ilia como su próximo rival: "Hay un matador que está corriendo de un toro de 145 libras. Decidle que firme el maldito acuerdo. España, Hawaii, me da igual".

Ilia Topuria tras su victoria ante Volkanovski / Mark J

A partir de ahí ambos peleadores empezaron a citarse en diferentes podcast, medios de comunicación y redes sociales, con algunas de las fuentes más fiables dentro del mundo de la UFC dando casi por hecho su combate: el próximo 14 de septiembre en la 'Sfera' de Las Vegas. Las últimas informaciones apuntan a un giro radical de los acontecimientos.

DE LAS VEGAS A UTAH

Muchos aficionados ya esperaban el anuncio oficial de Dana White para el 'megacombate' entre Topuria y Holloway en Las Vegas, epicentro del deporte en Estados Unidos y con un escenario como 'The Sphere' inmejorable para un pleito de esta categoría. Dos de los mejores boxeadores del mundo se verían las caras en el estelar del UFC 306. Las fechas cuadraban, ambos protagonistas ya habían dado el 'ok' y todo parecía hecho, pero ahora hay una gran posibilidad de que este evento se mueva a otra ciudad.

Tal y como apuntó Ariel Helwani el pasado lunes, una de las voces más fiables de las MMA, dio casi por hecho que esta pelea se dará en Utah: "Habrá una gran pelea a finales de este año en Utah. Qué suerte tendrán en esa ciudad, la PFL el viernes y más tarde Topuria y Max". Estos comentarios no pasaron desapercibidos para los amantes de las MMA, y es que fue también Helwani el primero en decir que McGregor no iba a pelear en el UFC 303 por lesión. Mucha gente dudo de él y la veracidad de sus palabras, pero el periodista acabó acertando en todas y cada una de ellas, por lo que es muy probable que no se equivoque tampoco en este asunto. Recordemos que el UFC 307 está programado el próximo 5 de octubre en Salt Lake City, Utah.

UN COMBATE CERRADO

El pleito entre 'Blessed' y 'El Matador' es una realidad, y ahora tan solo hace falta encontrarle un hueco en la apretada agenda de la UFC. De hecho, hace escasos días fue Brian Ortega, número 3 del ranking del peso pluma, quien se pronunció al respecto: "Creo que esta pelea está ya cerrada. Así lo he oído. Podría estar equivocado pero no suelo estarlo" afirmó 'T-City', que en su momento se postuló como posible primer retador al título de Ilia. Otros nombres como McGregor, Volkanovski o Evloev aparecieron en la lista de candidatos, pero se da casi por hecho que será Holloway el que trate de 'torear' a Topuria dentro de la jaula.