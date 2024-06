El calendario de LaLiga facilita la llegada de la UFC al Santiago Bernabéu

El calendario sorteado por LaLiga para la temporada 2024/2025 permite una posible llegada de la UFC al Santiago Bernabéu. De esta manera, la compañía realizará por primera vez en su historia una velada en España, algo que lleva deseando Ilia Topuria desde hace meses.

El hispano-georgiano, campeón mundial de Peso Pluma de la UFC a sus 27 años, ha conseguido dar relevancia a este deporte en nuestro país y desde que se alzó con el título mundial tras noquear a Volkanovski no ha parado de expresar su deseo de competir en España para pelear como local.

"En el primer trimestre del próximo año seguramente haremos el UFC en España, y será en el Santiago Bernabéu. Cuando he estado ahí no he parado de meditar y de visualizar el momento en el que haría mi camino hacia el octágono en un estadio tan legendario como ese", dijo el campeón después de haber efectuado el pasado mes de febrero el saque de honor antes del Real Madrid-Sevilla.

Ahora, la publicación del calendario de LaLiga para la campaña 24/25 ha dado pistas sobre cuando se podría celebrar esta velada. El sábado 15 de febrero de 2025 apunta a ser la fecha más probable para la llegada de la UFC a Madrid, ya que ese fin de semana, el Real Madrid visitará a Osasuna en Pamplona.

Aunque según ha podido saber Eurosport, también existen otras cuatro fechas posibles donde el estadio tiene disponibilidad. Los sábados 25 de enero, 1 de febrero y 1 y 15 de marzo.

El Santiago Bernabéu es algo más que un estadio de fútbol. Desde la finalización de sus obras, el recinto ya ha albergado grandes concietos multitudinarios como el The Eras Tour de Taylor Swift, y tiene previsto acoger otro tipo de eventos como la velada del youtuber Ibai Llanos el próximo 13 de julio.