El brutal mensaje de Topuria a su agente tras la dura derrota ante Gaethje: habla por sí solo

Las artes marciales mixtas son un deporte tan espectacular como cruel. No basta con una gran preparación física para llegar a la élite. Hace falta valentía, disciplina y una dosis importante de locura para encerrarse en una jaula con alguien que lleva meses preparándose para noquearte y arrebatarte todo aquello por lo que has trabajado. A Ilia Topuria le espera ahora una larga recuperación tras los daños sufridos ante Justin Gaethje en el combate estelar del UFC Casa Blanca del pasado domingo, una batalla de cuatro asaltos en la que el campeón hispanogeorgiano y su equipo se vieron obligados a abandonar antes del quinto debido al castigo acumulado.

TOPURIA Y UN ROSTRO NUNCA ANTES VISTO EN ÉL

El rostro de Ilia tras la pelea es una de esas imágenes difíciles de olvidar. Acostumbrados a ver a un 'Matador' prácticamente intacto después de sus combates y resolviendo el trabajo de forma rápida y contundente, las fotografías abandonando los jardines sur de la Casa Blanca con los pómulos muy dañados y varias brechas alrededor de los ojos impactaron a aficionados y medios de todo el mundo.

Topuria con el rostro ensagrentado / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Aunque las primeras exploraciones fueron relativamente tranquilizadoras, con el paso de los días se ha conocido el alcance exacto de las lesiones. Topuria sufre dos pequeñas fracturas en los huesos orbitales y una fractura nasal. Dentro de la gravedad de este tipo de golpes, la noticia positiva es que ninguna de ellas requerirá cirugía, algo fundamental para acelerar los tiempos de recuperación y evitar un proceso todavía más largo. Por protocolo médico, el campeón no regresará antes de seis u ocho meses y ahora deberá centrarse en descansar, recuperarse y volver a construir su cuerpo antes de regresar a los entrenamientos de máxima intensidad.

EL BRUTAL MENSAJE DE TOPURIA

La derrota fue dolorosa, pero también dejó una muestra más del carácter competitivo de Topuria. En el primer asalto recibió un uppercut que le provocó serios problemas de visión, un contratiempo que habría obligado a la inmensa mayoría de peleadores a replantearse la continuidad en el combate. Sin embargo, Ilia decidió seguir adelante. Resistió durante varios asaltos más y continuó buscando soluciones pese a las enormes dificultades que planteaba la situación. Ya al final del cuarto round, con el daño acumulado siendo cada vez más evidente, Aleksandre Topuria y el resto de la esquina optaron por detener la pelea y evitar un castigo innecesario.

La publicación de Jose en sus redes / 78

Ese espíritu competitivo también quedó reflejado en las primeras palabras que pronunció tras abandonar la jaula. Uno de los encargados de revelarlas fue José María Díaz, agente y hombre de máxima confianza del campeón desde hace años. En una publicación en redes sociales explicó cuál fue la primera preocupación de Ilia después de la derrota. "¿Disfrutaron la pelea los fans? ¿Fue una gran pelea, verdad?".

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Unas palabras a las que el propio José María añadió una reflexión que resume perfectamente la personalidad del campeón: "Eso demuestra perfectamente quién es. Siempre entregado a darlo todo para entretener, ofrecer espectáculo y que los aficionados disfruten".