El brutal cruce entre Topuria y Ryan García: “Te daría una lección de boxeo”

Ilia Topuria no deja pasar una. El hispanogeorgiano volvió a demostrar que no solo se mueve cómodo dentro del octágono, sino también en el terreno del ruido mediático. Esta vez, el cruce no llegó desde la UFC, sino desde el boxeo. El protagonista al otro lado fue Ryan García, uno de los nombres más populares y polémicos del deporte de los puños.

Todo empezó a raíz de unas declaraciones de Topuria en una entrevista con Álvaro Colmenero (ABC). Preguntado por una posible aventura en el boxeo y por un rival de impacto, apareció el nombre de Ryan García. Lejos de esquivar el tema, ‘El Matador’ recogió el guante y aseguró que sería un combate atractivo, pero también uno en el que se vería muy superior. Incluso llegó a dejar claro que, en su opinión, no necesitaría esperar a los jueces para ganar.

Topuria quiere noquear a García en boxeo

La respuesta de García no tardó en llegar. El estadounidense rebajó las opciones del campeón de UFC y le recordó que una cosa es destacar en el striking dentro de las MMA y otra muy diferente subirse a un ring de boxeo contra un especialista. Su mensaje fue directo: “Después de nuestra pelea, no estarías tomando té, estarías comiendo con pajita”. Además, le pidió que se mantuviera “en su carril”.

Topuria, como era de esperar, no se quedó callado. El peleador afincado ahora en Miami respondió atacando la credibilidad deportiva de García y contrapuso las carreras de ambos. Según Ilia, el nombre del boxeador se ha construido más por marketing que por grandes victorias, mientras que él ha cimentado su estatus noqueando a leyendas de la UFC. “Te daría una lección. No estamos al mismo nivel”, escribió, antes de subir todavía más el tono: “Trae a tu rival de septiembre, os vencería a ambos en el mismo ring”.

La referencia iba dirigida a Conor Benn, próximo rival de Ryan García, con quien está previsto que se mida en septiembre bajo el paraguas de Zuffa Boxing. Ese detalle añadió más morbo al intercambio, aunque ahora mismo una pelea real entre Topuria y García parece muy complicada. La UFC no suele abrir la puerta a este tipo de cruces salvo en casos muy concretos, y el propio Topuria tiene todavía retos importantes dentro de las MMA.

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El pique, sin embargo, no se quedó solo en lo deportivo. Topuria sacó a relucir el positivo por ostarina de García tras su combate contra Devin Haney, una pelea cuya victoria acabó siendo anulada. García respondió con una acusación general contra las MMA y el intercambio fue perdiendo cada vez más el filtro.