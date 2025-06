¡Bombazo descomunal en la UFC! Jon Jones se retira y hay nuevo campeón

El mundo de las artes marciales mixtas despide a una de sus leyendas. Jon Jones ha confirmado su retirada definitiva de la UFC, cerrando así una etapa histórica en la compañía. El anuncio fue realizado inicialmente por Dana White, presidente de la organización, en una rueda de prensa en el Fight Night de Bakú, y confirmado poco después por el propio luchador a través de un mensaje en sus redes sociales. Esta decisión pone fin a meses de incertidumbre sobre el futuro del veterano luchador, y convierte a Tom Aspinall en el campeón absoluto del peso pesado, tras casi dos años como monarca interino a la espera de una oportunidad que nunca llegó.

Desde finales del año pasado, cuando Jones disputó su último combate frente a Stipe Miocic en el UFC 309 (con victoria), se venía especulando sobre su continuidad en la compañía. Sin embargo, las dudas se despejaron de forma definitiva con la declaración de Dana White: “Jon Jones nos llamó anoche y se retiró”. Una frase que pone punto final a la trayectoria de un peleador de 37 años que lo ganó absolutamente todo en el octágono y que es considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos junto a Georges St-Pierre, Anderson Silva o Khabib Nurmagomedov.

Jones deja la UFC con un impresionante récord de 28 victorias y una sola derrota, aquella polémica descalificación frente a Matt Hamill en diciembre de 2009. Fue campeón tanto del peso semipesado como del pesado, convirtiéndose además en el luchador más joven en conquistar un cinturón en la historia de la compañía. Su carrera, sin embargo, no estuvo exenta de controversias, incluyendo sanciones por dopaje.

La marcha de ‘Bones’ ha sido especialmente significativa para Tom Aspinall. El británico, que había estado esperando la oportunidad de enfrentarse a Jones, hereda ahora el título sin haber podido cumplir ese anhelado enfrentamiento. Aun así, se mostró decidido a asumir su nuevo rol como campeón indiscutido:

"Para ustedes, fans, es hora de poner en marcha esta división de peso pesado. Un campeón indiscutible activo", escribió Aspinall, dejando clara su intención de liderar esta nueva etapa.

Todo apunta a que su primer gran reto será frente a Ciryl Gane, que se perfila como el aspirante número uno. Con el adiós de una leyenda y el ascenso de un nuevo monarca, la categoría reina de la UFC entra en una nueva era.

EL COMUNICADO DE DESPEDIDA DE JON JONES

Tras la confirmación de White, fue el propio Jones quien se dirigió a sus seguidores a través de una emotiva publicación:

"Hoy anuncio oficialmente mi retiro de la UFC. Esta decisión llega después de mucha reflexión, y quiero tomarme un momento para expresar mi más profunda gratitud por el camino recorrido a lo largo de los años.

Desde la primera vez que pisé el octágono, mi objetivo fue superar los límites de lo posible en este deporte. Convertirme en el campeón más joven de la UFC en la historia, defender mi título contra algunos de los mejores luchadores del mundo y compartir momentos inolvidables con fans de todo el planeta: estos son recuerdos que atesoraré para siempre. He enfrentado momentos increíbles y momentos difíciles, pero cada desafío me ha enseñado algo valioso y me ha fortalecido, tanto como luchador como persona.

Quiero agradecer a la UFC, a Dana, a Hunter, a Lorenzo, a Dios, a mi familia, a mis entrenadores, a mis compañeros y a todos los fans que me han apoyado en cada capítulo. Su inquebrantable apoyo y fe en mí han sido mi base. A mis compañeros luchadores, gracias por sacar lo mejor de mí y por el respeto que nos hemos compartido dentro y fuera de la jaula.

Al cerrar este capítulo de mi vida, espero con ilusión nuevas oportunidades y retos. Las MMA siempre serán parte de mí, y me entusiasma ver cómo puedo seguir contribuyendo al deporte e inspirando a otros de nuevas maneras. Gracias a todos por acompañarme en este increíble viaje. Lo mejor está por venir".