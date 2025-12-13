Así fue la boda 'secreta' de McGregor en el Vaticano: barra de puros y fuegos artificiales

Puros, fuegos artificiales y muchas invitadas iluminaron la fastuosa fiesta de bodas de Conor McGregor y Dee Devlin tras darse el “sí, quiero” en una ceremonia secreta celebrada dentro del Vaticano. Un nuevo video, subido en las redes sociales, ofrece la imagen más clara hasta ahora de las celebraciones privadas, mostrando a la pareja relajada y feliz después de un enlace estrictamente custodiado en Roma.

Las fotografías muestran a la pareja compartiendo momentos distendidos con los invitados antes de dirigirse a la pista, donde celebran al ritmo de la música. Dee acaparó todas las miradas con su vestido de novia, mientras McGregor, relajado y sonriente, bailó a su lado con un puro en la mano, inmerso en el ambiente selecto de la velada.

La elegancia de McGregor

El exluchador de MMA optó para el gran día por un clásico esmoquin negro con chaleco y pajarita, fiel a su estilo elegante. Dee, por su parte, eligió un sofisticado vestido blanco de encaje de manga larga, que acaparó miradas y elogios durante toda la velada.

La fiesta contó con una banda en vivo situada sobre un escenario decorado con un llamativo letrero de neón que rezaba “Casa de McGregor”, detalle que aportó un toque personal y moderno a la celebración. La música se prolongó hasta altas horas de la noche, con la pareja bailando sin parar junto a sus invitados más cercanos.

Una barra de puros caseros

El video también revela uno de los grandes lujos de la noche: una barra de puros completamente equipada, donde los asistentes podían disfrutar de puros recién hechos. Este detalle, junto con los fuegos artificiales, reforzó la imagen de una boda opulenta y cuidadosamente diseñada.

La boda se mantuvo en la más absoluta discreción y con un círculo muy reducido de asistentes. McGregor y Devlin se casaron en la pequeña Chiesa di Santo Stefano degli Abissini, situada dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano.

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados fueron vistos recorriendo las calles de Roma a bordo de un elegante Rolls-Royce Phantom III de los años 30, un guiño al glamour clásico que marcó todo el evento. Las imágenes mostraban a ambos sonrientes y visiblemente emocionados en su primer paseo como marido y mujer.

La pareja, que está junta desde 2008 y es madre y padre de cuatro hijos, había soñado durante años con casarse en la Capilla Sixtina. Sin embargo, las estrictas normas del Vaticano lo impidieron, obligándolos a optar por una ceremonia más íntima y discreta, que no por ello dejó de ser inolvidable.