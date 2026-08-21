El barrio de Ilia Topuria, en Alicante y alejado de la costa: "Todo lo que tengo en mi vida, como mis amigos, está aquí"

Ilia Topuria ya se encuentra en fase de recuperación para afrontar su próximo combate. Aunque todavía queda tiempo para que vuelva a competir, Topuria quiere prepararse de nuevo para volver a ser el mejor, tras las lesiones sufridas frente a Justin Gaethje.

Su preparador físico señala que físicamente podría estar listo a finales de año si todo anda bien. El entorno del deportista valora la prudencia para evitar riesgos y apunta a principios del próximo año como la opción más inteligente.

La zona favorita de Topuria

Una de las zonas más transcurridas por Topuria era el gimnasio Climent Club, donde, tanto él como su familia, encontraron el sitio perfecto para desarrollarse a nivel deportivo. Con el transcurso de los años, el modesto gimnasio familiar, administrado por Jorge y Agustín Climent, se convirtió en su segunda familia.

En pocos entrenamientos, Topuria y su hermano, Aleksandre, demostraron su gran nivel y tomaron una decisión drástica: dejar los estudios para dedicarse por completo al entrenamiento. Una elección difícil, pero que ha visto sus frutos, pues Topuria puede completar un nuevo éxito si logra vencer al campeón de peso ligero de la UFC Justin Gaethje, en el combate que se celebrará el 14 de junio de 2026 en Washington D.C., concretamente en los jardines de la Casa Blanca.

A pesar de abandonar los estudios, Topuria necesitaba generar ingresos para poderse financiar el entrenamiento y tuvo que realizar distintos trabajos como vigilante de seguridad y cajero. Unos empleos que consiguió gracias al apoyo incondicional de sus entrenadores.

Después de unos años, el luchador hispanogeorgiano tuvo que mudarse a Madrid para continuar su carrera deportiva, pero Topuria reconoció que su vínculo por Alicante es único.

El peleador quiso dejar claro que "he viajado por todo el mundo y Alicante no tiene nada que envidiar a ningún otro sitio del mundo". El principal motivo que destacó es que "me encanta, pues es como un paraíso, tenemos sol, playa, buena gente, buena comida, si me fuera a un lugar del mundo para cualquier motivo o por una temporada, bien, pero no cambio Alicante".

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Sobre cómo es él, el luchador reconoció que "soy una persona bastante normal, mucha gente se puede llegar a imaginar que puedo llegar a ser agresivo por el tipo de deporte que practico, pero pasa totalmente lo contrario".