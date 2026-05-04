El aviso de Aleksandre Topuria a su hermano Ilia sobre Justin Gaethje: "Es un arma de doble filo"

Dicen que la conexión entre hermanos es algo difícil de explicar, casi espiritual, más allá de lo puramente biológico. El caso de los hermanos Ilia Topuria y Aleksandre Topuria es un ejemplo perfecto: dos atletas que, tras toda una vida compartiendo tatami y entrenamiento, han desarrollado un vínculo que ningún entrenador externo puede replicar.

La pareja de hermanos más mediática de la UFC afronta ahora otro gran desafío. Y ya van unos cuantos. El próximo 14 de junio, en los jardines de la Casa Blanca, Ilia —doble campeón y actual monarca del peso ligero— defenderá su cinturón ante Justin Gaethje, una leyenda de la promotora que, bajo la atenta mirada de Donald Trump, ejercerá de héroe local con el objetivo de lograr lo imposible: arrebatarle el invicto al ‘Matador’.

Un reto mayúsculo para Gaethje… que no solo tendrá que enfrentarse a un rival, sino a dos. Porque si Ilia es el ejecutor dentro del octágono, Aleksandre se ha convertido en el auténtico cerebro en la esquina. El menor de los Topuria —invicto con un 2-0 en UFC— es hoy una pieza clave en el equipo, la voz que guía al campeón entre asaltos y uno de los grandes responsables de su evolución.

Los consejos de Aleks al 'Matador'

Su papel está siendo fundamental en este training camp, como se ha podido ver en el último episodio de ‘Road to the White House’, la serie que el campeón documenta en su canal de YouTube. En ella se muestran los entresijos de la preparación, incluyendo sesiones técnicas donde Aleksandre analiza con lupa a Gaethje mientras Ilia trabaja con Javi Climent, su entrenador de striking.

"Justin Gaethje elige sus golpes cuando te pones enfrente de él, algo que hace mucho Michael Chandler. Cuando te pones con la pierna adelantada intentando esquivar el upper suyo, entra con calf kicks. Cuando te pones frontal, entra con uppers. Él es muy frágil cuando pega, pero es un arma de doble filo, hay que ser muy selectivo con los golpes, cuando pega es cuando es muy vulnerable. No pega limpio como tu. Si tú eliges golpearle cuando está abierto es porque lo has calculado mucho y te cubres con la otra mano. Es un perro, por eso es super importante ser selectivo y cuando pegas, antes de pegar, subir la otra mano y estar protegido", explicó Aleksandre, bajo la atenta mirada de Jesús Gallo, que completará la esquina junto a él y Climent en la gran noche.

Mientras tanto, Ilia continúa afinando su preparación en Miami, centrado en los últimos detalles antes del combate. Su próxima parada será Newark, donde el viernes previo al UFC 328 —evento en el que Joel Álvarez se enfrentará a Yaroslav Amosov— tendrá lugar una rueda de prensa con los protagonistas del ‘Freedom 250’.

Allí podrían producirse los primeros cara a cara entre Ilia y Gaethje, dos competidores que, pese a la magnitud del combate, mantienen un respeto mutuo tanto dentro como fuera de la jaula. Pero cuando suene la campana en la Casa Blanca, ese respeto quedará a un lado. Y será entonces cuando los Topuria —los dos— entren realmente en juego.