Arranca la 'Fight Week' de Joel Álvarez en UFC: 'aliado' de Makhachev y el ránking en el horizonte

El ejército de Pancho Villa ya se encuentra al otro lado del charco para una nueva Fight Week de su pupilo predilecto del Tibet Club, Joel Álvarez, que este próximo sábado 16 de agosto volverá a subirse a la jaula de la UFC para medirse a Chidi Njokuani. El asturiano cerrará la cartelera preliminar del UFC 330, un evento numerado encabezado por el número uno libra por libra Islam Makhachev en la ciudad de Philadelphia.

El asturiano está ante una gran oportunidad para regresar a la senda de la victoria y volver a mirar hacia el ranking del peso wélter de la UFC. Pudo conseguirlo el pasado mes de mayo en caso de haber vencido al majestuoso grappler Yaroslav Amosov, pero el ucraniano, en una auténtica exhibición de lucha, pasó por encima de Joel y lo sometió en el segundo asalto para asegurarse ese puesto tan ansiado dentro del top 15.

REDENCIÓN EN PHILDELPHIA

Fue una derrota dura para Álvarez, un golpe de realidad tras más de dos años sin conocer la derrota en la promotora y después de encadenar grandes triunfos. Pero la subida a las 170 libras desde el ligero tenía precisamente ese peligro: perder la ventaja física que Joel tenía en las 155 con sus más de 190 centímetros de altura.

El wélter es una de las categorías de la UFC que más talento acumula en sus rankings y meterse en ese estanque de tiburones requiere paciencia, regularidad y algo de suerte. También finalizaciones, y en eso ‘El Fenómeno’ es único. El gijonés ha conseguido todas sus victorias profesionales antes del límite salvo una, la del pasado octubre ante Vicente Luque, resuelta por decisión.

Joel Álvarez perdió ante Amosov / UFC

El combate que afrontará este sábado es, a priori, interesante por estilos. Njokuani no es un peleador que acostumbre a buscar la lucha cuerpo a cuerpo y prefiere desarrollarse en el striking, un área en la que el asturiano suele competir muy bien gracias a su manejo de la distancia y a su capacidad para dañar al rival con acumulación de golpes. En el clinch, Joel siempre ha sido uno de esos peleadores capaces de hacer mucho daño con codos y rodillas, como ya demostró ante Drakkar Klose o Elves Brener, dos de sus últimas víctimas.

UN TRIUNFO PARA VOLVER A PENSAR EN EL TOP 15

Chidi, apodado ‘Bang Bang’, llega en una situación delicada dentro de la compañía. Tiene 37 años, acumula un balance de 5-5 en la empresa de Dana White y viene de sufrir dos tropiezos consecutivos ante nombres como Jake Matthews, que lo sometió en el primer minuto, y Carlos Leal, que le venció por decisión unánime. Para Joel, que llega con ganas de redención, es una oportunidad importante para volver a ganar sensaciones y recuperar terreno en la división.

El contexto también tiene su parte curiosa. ‘El Fenómeno’ aceptó este combate con apenas dos o tres semanas de aviso, aprovechando que ya se encontraba en Estados Unidos como parte del training camp de Islam Makhachev, que se enfrentará en este mismo evento a Ian Machado Garry en la que será su primera defensa del título wélter. Joel e Islam comparten mánager, Ali Abdelaziz, quien contactó con el español para que ayudase al daguestaní a replicar el estilo del irlandés: ambos son peleadores largos, espigados, con un striking ordenado y peligrosos con los golpes rectos.

En un principio, Geoff Neal era el rival que debía enfrentarse a Njokuani, pero una lesión a pocas semanas del evento abrió la puerta al español. Joel y su equipo no dejaron pasar la ocasión y se pusieron manos a la obra para ocupar ese hueco, que se ha acabado convirtiendo en el combate estelar de las preliminares de todo un evento numerado.

Noticias relacionadas

Un escenario de lujo para que el gijonés vuelva a mostrarse ante el público estadounidense y siga ganando adeptos dentro de la UFC. Un triunfo no le colocaría directamente en los rankings de la compañía, pero sí podría acercarle mucho a una oportunidad de ese nivel en su próximo compromiso, algo que podría llegar antes de final de año.