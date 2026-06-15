Arman Tsarukyan, rival de Ilia Topuria, apuesta a Justin Gaethje y se lleva un 'pastizal': "Estoy muy contento"

Punto final al legado de Ilia Topuria. El luchador hispanogeorgiano perdió su racha de 16-0 después de caer derrotado ante Justin Gaethje, en el combate organizado por la UFC, que se celebró en la Casa Blanca, concretamente en el South Laen. Una derrota muy dura para Topuria, especialmente en un año que no ha sido nada fácil para él por los problemas que ha tenido con su expareja, Giorgina Uzcategui.

El peleador hispanogeorgiano era el claro favorito en el octógono, pero Gaethje sorprendió a todos al demostrar que está por encima de él, pues dio golpes de alto nivel que hizo que Topuria cayese derrotado por TKO al término del cuarto asalto. El luchador acabó con la cara completamente destrozada.

El estado de salud es bastante crítico, según informó el presidente de la UFC, Dana White: "Está hecho un desastre. No soy doctor, pero parece que su ojo tiene la órbita rota. Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él".

Topuria cae en la casa blanca / UFC

Arman Tsarukyan apostó en contra de Ilia Topuria

Como es habitual en estos combates, se realizan apuestas sobre quién va a vencer y uno de los que decidió apostar fue el peleador Arman Tsarukyan, reconocido por su gran nivel en el octógono, pero también por venir de una familia adinerada, lo que le ha permitido competir por ambición y no tanto por necesidad económica.

Arman Tsarukyan espera paciente su oportunidad / UFC

En las últimas horas, el armenio, nacido en Georgia, se ha hecho viral en X, antes conocido como Twitter, ya que apostaba en contra del peleador hispanogeorgiano. En el vídeo, se puede ver cómo le decían varias personas de su entorno que pusiese más de millón de euros por Gaethje.

Entre bromas y la tensión del momento, el luchador armenio decidió aceptar el reto. Al ver el resultado del combate, Tsarukyan alucinó con la victoria de Gaethje. No se lo podía creer. "Estoy muy contento", expresó.

Con la apuesta, el armenio ganó un total de 5,7 millones de euros, es decir, más de cuatro millones de beneficios.

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No fue el único triunfo de Tsarukyan, pues vio con sus propios ojos la caída del luchador hispanogeorgiano que ordena por completo el tablero del peso ligero y puede acercar al armenio a una pelea de enorme dimensión contra el nuevo campeón.