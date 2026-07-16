Anthony Joshua, leyenda del boxeo, sobre Ilia Topuria: "Lo había visto celebrar antes. Tiene derecho a hacer lo que quiera, pero saqué algo en claro: vuelve a ser inaccesible"

La derrota de Ilia Topuria ante Justin Gaethje del pasado 14 de junio de 2026 sigue trayendo cola. Mientras 'El Matador' sigue recuperándose de la derrota en la Casa Blanca y piensa ya en su próximo reto en la UFC, las mayores personalidades del mundo de los deportes de contacto reflexionan sobre una de las mayores sorpresas de la década.

Esta vez ha sido Anthony Joshua, una de las caras más visibles del boxeo, dos veces campeón mundial unificado de los pesos pesados y campeón olímpico en 2012, quien se ha pronunciado al respecto en declaraciones a "Combat Evolved". El púgil británico ha sido muy sincero al respecto, reconociendo que la sorprendente derrota de Topuria ante Gaethje le hizo replantearse su propia carrera.

Anthony Joshua contra Jake Paul / Twitter

"Cuando vi esa pelea de Ilia Topuria, dejé de responder a la gente. No todo es diversión y juegos. Es un trabajo muy, muy serio. El mundo de las peleas no es una broma", reconoce Joshua, que se ve reflejado en el sentimiento de aquellos que se contagiaron de la energía ganadora del hispanogeorgiano y se llevaron una enorme sorpresa tras la aplastante derrota.

"Vi en Ilia a alguien destinado a ganar. Todo estaba a su favor. Creo que Ilia había vencido a gente contra la que Justin había perdido; las probabilidades estaban a su favor. Ilia... no es que fuera algo malo, pero ya lo había visto celebrar antes. Tiene derecho a hacer lo que quiera, pero saqué algo en claro y dije: 'Vuelve a ser inaccesible, menos accesible, porque el mundo de las peleas es muy serio'”, apunta el campeón.

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Las palabras de Joshua sobre Topuria no son casualidad, y es que los deportes de contacto están llenos de sorpresas y de decepciones: la última la vivió Conor McGregor en su regreso cinco años después a la UFC, saliendo lesionado de su rodilla a los pocos segundos de iniciar el combate. Moraleja: le puede pasar a cualquiera.