Ángel Rodes, psicólogo deportivo, sobre Ilia Topuria: "Lo suyo es ciencia y se llama profecía autocumplida"

Topuria es pura convicción. Incluso quienes nunca han visto un combate de MMA saben quién es y qué representa. En los últimos meses, su nombre ha trascendido el deporte para convertirse en el reflejo de una mentalidad que rara vez admite grietas: la de alguien que avanza con la certeza de que puede alcanzar cualquier objetivo que se proponga.

Su éxito no se explica únicamente por el talento, la preparación física o las horas de trabajo que acumula detrás de cada victoria. La diferencia está en cómo piensa. Topuria ha construido una confianza inquebrantable en sí mismo, una forma de entender el éxito que comienza mucho antes de entrar en el octágono. Visualiza el resultado, lo interioriza y actúa en consecuencia.

Lo de Ilia Tupuria es "ciencia"

No hay ningún componente mágico detrás de los éxitos de Ilia Topuria. Lo que muchos interpretan como una capacidad casi sobrenatural para anticipar y cumplir sus objetivos tiene más que ver con una mentalidad trabajada al detalle.

Su confianza, su forma de afrontar cada reto y la claridad con la que visualiza sus metas son algunos de los rasgos que explican por qué suele convertir sus palabras en realidad.

Esa mentalidad va mucho más allá de la simple confianza en uno mismo. Tiene que ver con la forma en la que se percibe, con la seguridad con la que afronta cada reto y con una convicción que se refleja en cada aspecto de su carrera.

Ilia Topuria, con sus dos cinturones de la UFC / UFC

Ángel Rodes, psicólogo deportivo, analiza su fenómeno en una entrevista en 'La Vanguardia': “Topuria no necesita un cinturón para sentirse campeón. Esa sensación ya forma parte de su manera de entender el deporte. No es una cuestión de motivación puntual, sino una creencia interior que condiciona su forma de prepararse, de tomar decisiones y de competir cuando llega el momento de la verdad”, explica.

Además de su preparación física y técnica, una de las grandes fortalezas de Ilia Topuria está en su fortaleza mental. El campeón hispanogeorgiano destaca por mantener la serenidad incluso en los momentos de máxima tensión, algo que le permite tomar decisiones con claridad cuando otros luchadores podrían dejarse llevar por las emociones.

Esa tranquilidad, unida a su confianza y capacidad de concentración, se ha convertido en una de las señas de identidad que mejor explican su éxito dentro del octágono: "Es ciencia y se llama profecía autocumplida. Si tú te visualizas ganando, si hablas como un campeón, si piensas como un campeón… tu comportamiento se adapta a esa identidad. Entrenas más, cuidas los detalles, aguantas más la presión y tomas decisiones desde la confianza. Y eso se nota en el rendimiento", aclara Rodes.